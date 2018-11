Ante caravana migrante, piden no olvidar a damnificados Nayarit

Este fin de semana comenzarán a llegar a Jalisco los primeros miembros de la caravana migrante que se diriguen a Estados Unidos. Para recibirlos, el Gobierno del Estado, habilitó el auditorio Benito Juárez como albergue en donde se instalaron baños, regaderas y cocinas, además de lanzar una petición para que la población done víveres para abastecer el albergue.

Tras publicar estas noticias, lectores de EL INFORMADOR, pidieron que no se olviden y se apoye de esta misma manera a los damnificados del huracán ''Willa" en Nayarit.

A través de las redes sociales, algunos usuarios expresaron su preocupación por la situación que atraviesan las personas afectadas por el huracán. Estos son algunos de los comentarios:

"México candil de la calle. Nayarit está en crisis y nadie hacemos nada..."

"Agua caliente comida medicamentos y un techo eso es lo que los nayaritas están pidiendo a gritos. Sí, nuestra gente."

"1.- Me da gusto el que se les brinde ayuda a personas q por necesidad tienen que emigrar de sus países.

2.- Me molesta que hemos descuidado a los nuestros (Nayaritas) entre otros.

3.- Me preocupa que con la ayuda y facilidades recibidas, los migrantes se nos vengan en bandadas esperando el mismo trato."

"¿Alguien se ha acordado de los damnificados en Nayarit?"

Al respecto, cabe recordar que a principios del mes de noviembre, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco habilitó un centro de acopio para apoyar a las familias de Nayarit. Lo mismo ocurrió en las instalaciones de la Cruz Roja del Parque Morelos en donde se siguen recibiendo donativos en un horario de 08:00 a 20:00 horas.

Los alimentos que se necesitan para apoyar a los nayaritas son :

Frijol, azúcar, arroz, sal, atún, sardina, verdura, aceite, galletas, cereal, 1 puré, maicena, avena y leche en polvo, sopas instantáneas, chocomilk té, café, chocolate y abrelatas.