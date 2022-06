Ante baja de hospitalizaciones, medidas por COVID-19 actuales se mantienen vigentes

Este martes el estado registro 421 contagios y 15 fallecimientos. En los días anteriores los contagios se mantuvieron debajo de los 400 y las muertes entre una y seis.

Sin embargo, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) informó que “ante la baja letalidad, hospitalizaciones por COVID-19 reportadas a la fecha en el estado de Jalisco, las actuales medidas de prevención dispuestas desde el pasado 10 de mayo se mantendrán vigentes”.

Afirmó que el incremento de casos registrado en las últimas semanas no ha representado un impacto en el sistema sanitario de la entidad.

Por ello, dijo, la Mesa de Salud de las diversas instituciones sesionarán la próxima semana para evaluar los indicadores del comportamiento de la enfermedad, además de dictaminar nuevas directrices a seguir.

Al corte de la semana epidemiológica 25, la SSJ registró 28 personas en todo Jalisco ocupan una cama de hospital, de las 971 camas habilitadas.

En el Estado, al 11 de junio de 2022 se reporta un acumulado de 595 mil 327 casos de COVID-19, y 19 mil 534 defunciones por esta enfermedad.

“Aunque hoy el número de casos reportados diario es mayor al de semanas atrás, la positividad de las pruebas COVID-19 fue de 11.6 por ciento al 11 de junio de 2022, la cual se considera dentro de un parámetro bajo”, afirmó la Secretaría.

Destacó que la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 ha hecho la diferencia, al evitar complicaciones graves y fallecimientos. Por lo cual, invitó a la población a vacunarse, si aún no lo ha hecho, o bien, a aplicarse su refuerzo. Hay vacuna Pfizer disponible en 144 puntos activos en todo el estado, a partir de los 12 años.



Dato

Medidas preventivas vigentes:



● Uso del cubrebocas en el transporte público, hospitales y unidades médicas, incluyendo laboratorios. Se salvaguarda el derecho de las personas que decidan continuar utilizando el cubrebocas, ya que la medida única elimina la obligatoriedad de su uso, más no hace obligatorio el no utilizarlo.

● Se recomienda el uso del cubrebocas a quienes padezcan enfermedades respiratorias o alguna vulnerabilidad, así como a todas aquellas que ingresen a espacios que tengan poca ventilación o una alta concentración de personas.