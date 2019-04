Amnistía Internacional pide a Alfaro disculparse por feminicidios

En conferencia de prensa afuera de Casa Jalisco, la organización Amnistía Internacional hizo un llamado al gobernador, Enrique Alfaro, “para que se disculpe asumiendo la responsabilidad que ha tenido el estado de Jalisco en el asesinato de Vanesa y en otros feminicidios”, señaló Edith Olivares, coordinadora de análisis e incidencia política de la organización.

La activista agregó que esta es una oportunidad histórica para que esta administración asuma responsabilidades y comience a “desplegar una política que verdaderamente logre garantizar la vida de las mujeres y no solamente mejorar la sanción de los feminicidios, sino empezar a pensar en una política preventiva”.

No es la primera vez que se le pide al gobierno una disculpa pública por los feminicidios. También en el caso de Alondra, asesinada el 10 de marzo del 2017, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la recomendación 5/2019. En el sexto punto de ésta se establece que, ante las omisiones de la Fiscalía del Estado para proteger la vida de Alondra; como medida de “satisfacción” se realice una disculpa a la madre de la víctima y con consentimiento se lleve a cabo un memorial para dignificar y reconocer a las víctimas de feminicidio.

Por su parte Alejandra Cartagena del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), comentó que “debe de haber un mensaje muy claro del gobernador en donde llame a la no impunidad, esto significa que tienen que rendir cuentas todos los servidores públicos que fueron omisos ante esta situación”, refiriéndose al feminicidio de Vanesa afuera de Casa Jalisco.

Las activistas también recordaron que lo que vivió Vanesa no es un caso aislado, y señalaron que en los últimos tres años, cuatro mujeres con órdenes de protección han sido asesinadas en Jalisco, aunque podría haber más casos. “Lo que pasó con Vanesa es una práctica de un sistema caduco y que no tiene perspectiva de género y donde la violencia contra las mujeres no se está viendo en su dimensión real”, agregó Cartagena.

GC