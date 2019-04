Protestan contra feminicidio de Vanesa en Casa Jalisco

Alrededor de cien personas, entre familiares de mujeres asesinadas, ciudadanos y organizaciones feministas, se manifestaron afuera de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, tras el feminicidio de Vanesa Gaytán Ochoa del pasado jueves en las afueras de este mismo sitio.

"Seguimos siendo las mujeres ciudadanas de segunda, donde se nos responsabiliza por ser asesinadas, desaparecidas y violentadas"

Al grito de "¡ni una más, ni una más, ni una asesinada más!", el contingente exigió justicia de las autoridades ante el crecimiento de los feminicidios en Jalisco -casi 70 en apenas cuatro meses del 2019-, y criticó la falta de resultados para disminuir la violencia contra las mujeres.

"Seguimos siendo las mujeres ciudadanas de segunda, donde se nos responsabiliza por ser asesinadas, desaparecidas y violentadas", declaró Alejandra Cartagena, vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en México (Cladem).

El organismo pidió mejores acciones oficiales y estrategia concreta para acabar con los feminicidios en Jalisco, especialmente en las medidas de protección contra hombres que violentan a las mujeres, algo que no le bastó a Vanesa para ser asesinada por su marido el pasado 25 de abril.

"Las medidas de protección no pueden seguir como están, tiene que haber una reestructuración completa del sistema de justicia para que sean verdaderas órdenes de protección", señaló Guadalupe Ramos, coordinadora en Jalisco de Cladem, quien añadió que el feminicidio de Vanesa debe marcar un antes y un después para reducir la violencia hacia las mujeres.

"Estas órdenes de protección acabaron siendo un papel donde finalmente las autoridades no hacen su trabajo, no hay un análisis de riesgo, no hay un seguimiento de estas órdenes, tenemos ministerios públicos sin perspectiva de género y autoridades que criminalizan a las mujeres", analizó por su parte Alejandra Cartagena.

"Las medidas de protección no pueden seguir como están, tiene que haber una reestructuración completa del sistema de justicia"

Entre los presentes, se encontraban madres de hijas que fueron asesinadas a pesar de contar con órdenes de protección, y quienes llevan años esperando justicia oficial.

"No hay ninguna orden de aprehensión contra el victimario, no se tiene respuesta desde hace dos años y cuatro meses. Pedimos justicia para todas, que seamos escuchadas, que no hagan caso omiso a nuestras demandas", contó María Auxilio Díaz, madre de Carolina, asesinada por un feminicida.

Enrique Alfaro, gobernador del estado, salió de Casa Jalisco para dialogar por breves minutos con los colectivos y familiares, y les aseguró que le darán seguimiento al tema. Estuvo acompañado por funcionarios de gobierno, entre ellos el fiscal general Gerardo Octavio Solís.

"Nadie podrá reclamarnos que no hemos generado espacios de diálogo, sabemos el problema que tenemos, lo enfrentaremos juntos y salí personalmente para que las personas sepan que no tengo motivo para esconderme jamás", explicó el ejecutivo estatal.

JM