American School Foundation Guadalajara, forjando alumnos sobresalientes

Los estudiantes sobresalientes Ji An Song y Enrique Moel Miranda obtuvieron las menciones de Valedictorian y el Salutatorian, respectivamente en el American School Foundation Guadalajara, por su excelencia. Además de las clases habituales, ambos se enfocaron en actividades extracurriculares y su servicio social, lugares donde también encontraron nuevas maneras de enriquecer su conocimiento.

Enrique comentó en entrevista sobre las clases especiales que pueden tomar en el American School: “Son clases avanzadas que siguen un currículum para un examen al final del año, que se toma alrededor de todo el mundo. Tomé muchas de esas clases, mi aprendizaje sí profundizó mucho en diferentes temas: tomé una gran variedad, de biología, economía, inglés”.

Este modelo de clases apoya la decisión vocacional, al mismo tiempo que fungen como un adelanto de los estudios universitarios, como recordó Ji An: “También tomé muchas de esas clases. Dan créditos para la universidad, es algo que vi antes de tomar las clases: pueden dar una introducción a la futura carrera, ver qué me apasiona, tomar las clases y saber qué sí me gusta o no”.

Del idioma extra, Enrique agregó: “Ha sido una herramienta increíble, agiliza el pensamiento”. Para Ji An Song el tema de los idiomas es particularmente importante, por su origen coreano: “Saber tres idiomas permite conocer nuevos lugares, ir a otros países y aprender de su cultura. Abre las puertas para estudiar en otros lugares, como nuestro caso”.

A la par de la formación educativa, American School facilita que los estudiantes tengan un acercamiento a los deportes, donde igualmente hallan aprendizajes para la vida. Ji An comentó: “Enseña disciplina, dedicación, perseverancia, a ser fuerte mentalmente. Son cosas que no se pueden aprender con otras actividades”. Enrique dijo del tema: “He aprendido muchísimas cosas que van fuera del deporte: disciplina, trabajo en equipo, mucho de liderazgo lo he aprendido ahí”.

Para Moel Miranda, el influjo deportivo es un sueño que buscará, pues se matriculará en la Villanova University (Filadelfia): “Me interesa mucho estudiar economía y negocios. Mi verdadera pasión y por lo que me inclino es algo en la industria del basquetbol. La escuela es muy reconocida por tener un excelente equipo de basquetbol colegial. Ir a esa universidad me permite involucrarme con el equipo, no como jugador, es lo que más me llama la atención para aprovechar al máximo y tener la oportunidad de perseguir un sueño”. Song estudiará en John Hopkins, en Baltimore, una universidad que le permite cursar cuatro semestres con el tronco común de carreras afines a la economía y negocios.

Como actividades fuera de la escuela, ambos estudiantes brindaron su servicio social para complementar su educación. Ji An platicó de la experiencia: “Me apasionó el servicio social, trabajé para una organización llamada Pacto de Amor, que ayuda a una comunidad cerca de Tlaquepaque: le enseñamos a los niños matemáticas e inglés. Nos saca de esta burbuja de estar encerrados aquí, donde somos muy privilegiados. Ir a esas comunidades nos permite ver cómo son las cosas realmente en México”.