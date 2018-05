Almaguer promete cuatro parques temáticos en Guadalajara

Este lunes el candidato a la presidencia de Guadalajara por la bancada del PRI se reunió en el Parque del Tubos con vecinos de la zona para presentar sus propuestas de gobierno, entre las que destacó la construcción de cuatro parques "temáticos de primer mundo".



Aunque no especificó el tema que tendrían estos parques a construcción, dijo que la finalidad de los mismos será integrar a las familias de las diferentes colonias, además de garantizar la paz y la tranquilidad de las mismas.



Los parques a intervenir, según dijo, estarán ubicados en la zona de Huentitán al norte de la ciudad, al nororiente en el Parque de los Vochos, al oriente en el parque de San Jacinto y al sur en el Parque del Tubo, donde se reunió esta mañana para realizar un desayuno con mujeres de la colonia Balcones del 4, en conmemoración del 10 de mayo.

Porque las mujeres son ejemplo de valor, en este #DíaDeLasMadres, reitero mi compromiso de hacer de Guadalajara, la ciudad más segura y con mejores oportunidades para ellas. #ElValorPorDelante pic.twitter.com/lijRW26cFT — Eduardo Almaguer (@ealmaguerr) 10 de mayo de 2018



Otra de las propuestas presentadas con el candidato priista fue la compra de 10 mil becas para que a partir del mes de enero próximo, jóvenes que no tengan la oportunidad de ingresar a las escuelas públicas tengan garantizado el bachillerato y la licenciatura en escuelas privadas.



"Cuando un joven es rechazado en una escuela pública y en muchas casas no tenemos dinero para pagar una escuela privada, tenemos un gran problema y lamentablemente en muchas ocasiones terminan en depresión, frustración, adicciones, violencia y criminalidad, eso no va a volver a suceder", dijo Almaguer.



Además, el candidato insistió en una "limpieza" a la Policía de Guadalajara para retirar a los elementos corruptos, la cual pretende realizar durante su primer mes en gestión, en caso de llegar al puesto.



"Me han dicho que no ande diciendo esto, que porque se ofenden los malos policías, quiero aclarar, a los buenos policías, hombres y mujeres, van a ganar durante mi gobierno 25 mil pesos mensuales, van a tener un seguro de vida de tres millones de pesos, van a estar capacitados y apoyados para enfrentar a los criminales, pero los policías corruptos se van a largar de Guadalajara", manifestó Almaguer.

