Almaguer buscará revocar concesión para estacionamiento en Mexicaltzingo

Eduardo Almaguer, candidato a la alcaldía de Guadalajara por la fracción del PRI, manifestó esta mañana durante su participación en el foro "Prosperidad y Oportunidades Económicas", que revocará la concesión para la construcción de un estacionamiento en el jardín de Mexicaltzingo.



El aspirante manifestó que debajo del jardín, en el subsuelo, se encuentran mantos freáticos que llevarían al colapso de una estructura "tan pesada y compleja como la de un aparcadero subterráneo".



Dijo que de llegar a tomar el cargo su decisión será firme a pesar de represalias porque no está "sometido a ningún grupo político, ni económico, porque entiendo que la educación es una función social, y no la búsqueda de empresas ligadas a la educación, y es que la educación de nuestra universidad pública es de nosotros, es del pueblo, y no para hacer negocios inmobiliarios y ni de estacionamientos".



Luego del evento, el abanderado priista realizó un recorrido por el mercado y las calles del barrio de Mexicaltzingo, donde conversó con vecinos y locatarios de la zona para conocer sus principales inquietudes y necesidades.

Hoy visité el mercado y recorrí las calles del tradicional barrio de Mexicaltzingo. La gente tiene miedo por la gran inseguridad que existe, por eso mi compromiso es devolverles la paz y la tranquilidad. #ElValorPorDelante pic.twitter.com/k9AYrHRpPp — Eduardo Almaguer (@ealmaguerr) 23 de mayo de 2018

LS