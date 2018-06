Alfaro revisará Pensiones del Estado

De ganar la contienda electoral por el Gobierno del Estado, el candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, llevará a cabo una revisión “a profundidad” del fondo del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) que garantice su salud financiera, expuso este jueves durante el informe de actividades del Sindicato Democrático de Trabajadores del DIF Guadalajara.

La revisión que harán será seria y aseguró que no habrá una “cacería de brujas”, aunque no participará la representación sindical que, según él, “ha sido cómplice en los actos de corrupción”.

“Yo respeto la autonomía de los sindicatos para elegir a sus líderes, pero de una vez lo digo con toda claridad, yo no me voy a sentar a revisar las cuentas de Pensiones con los líderes que son parte de este desfalco, con los que han sido tapadera de los abusos del gobierno, así no se va a hacer el trabajo”.

Alfaro invitó a la secretaria del Sindicato del DIF Guadalajara, Martha Elia Naranjo, a participar en la revisión de los fondos de inversión del Ipejal en el proyecto turístico de Chalacatepec y Abengoa.

“Quiero pedirle que me ayude en cuanto pase el proceso electoral (...) a coordinar ella una mesa con una auténtica representación de los trabajadores al servicio del estado para revisar a fondo el problema de Pensiones”.

LS