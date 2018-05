Alfaro presenta plan para mejorar condiciones de agricultores

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer un plan para mejorar la calidad de vida y de trabajo de los agricultores en el Estado, con un manejo transparente y eficiente de recursos.



En una reunión con productores de granos en el municipio de La Barca, dijo que trabajará para saldar la deuda histórica con el sector, con la inyección de recursos adicionales que permitan a los agricultores ser independientes de los apoyos federales, además de que puedan acceder a productos de alta calidad.



"Los hombres y las mujeres que trabajan en el campo ganan menos de tres salarios mínimos, lo cual no permite tener una vida digna. Eso es lo que vamos a cambiar, queremos que Jalisco siga siendo altamente productivo, pero el campo de Jalisco va a tener como principio central en nuestras políticas públicas recuperar el sentido de la justicia".

Estuvimos con ellos y no fue para la foto o para hacer planteamientos al aire; fueron más de dos horas escuchando sus problemas, sus propuestas y su visión, para construir juntos la ruta de trabajo con la que vamos a sacar adelante al campo. pic.twitter.com/vkLRQ5Yp0G — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 11 de mayo de 2018



Alfaro Ramírez explicó que el plan se lograría a través de un instrumento financiero estatal con presupuesto inicial de 400 millones de pesos, lo cual beneficiaría a 25 mil trabajadores del campo. También, una inversión de 350 millones para el esquema de módulos fijos de maquinaria en los municipios, y la alianza estratégica con iniciativa privada y universidades, para la producción de semilla accesible y de calidad.



"Lo que queremos nosotros es que cada peso que el Gobierno tenga para impulsar el campo de Jalisco se use bien, se use con transparencia y se use para reducir la distancia entre quienes tienen menos y quienes tienen más, no están peleados los dos conceptos".

LS