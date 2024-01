Alertan por incumplimiento de calidad del agua en plantas potabilizadoras

El proceso de potabilización del agua llevado a cabo por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no cumpliría con lo estipulado en la Norma Oficial en la materia.

En el panel “¿Qué hacer para que el agua de la llave sea potable?” realizado en el Congreso de Jalisco por la diputada local de Hagamos, Mara Robles, especialistas en el tema del agua afirmaron que el mismo SIAPA reconoce que hay presencia de contaminantes por arriba de lo estipulado, dijo Josué Daniel Sanchez Tapetillo, especialista en gestión de recursos hídricos.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocerá Cabildo de Guadalajara a destacados empresarios

“(Hay) Muchos parámetros que no están o que rebasan la Norma, incluso, algunos preocupantes, por ejemplo, en el tema de los coliformes: se evidencia que rebasan los máximos permisibles en cuanto a calidad del agua. Si nos atenemos a los resultados que ellos mismos están proporcionando, no podemos decir que estén cumpliendo la norma y no podemos decir que estén cumpliendo la Norma”.

Esta información fue entregada por el SIAPA en un informe al Congreso de Jalisco, solicitado tras la comparecencia del titular del organismo.

La diputada local de Hagamos, Mara Robles, agregó que se debe plantear una solución para que el SIAPA renueve su red de distribución; EL INFORMADOR ha documentado que al menos el 19 por ciento de la red requiere su renovación debido a su antigüedad.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Aseguran armamento en Encarnación de Díaz

Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara, resaltó que antes que invertir en proyectos de abasto, se debe saber cuánta agua disponible habrá para la Zona Metropolitana de Guadalajara y verificar los sistemas de abasto como los pozos y mantos acuíferos.

YC