Ahora agreden a un enfermero; le lanzan café caliente a la cara

Ismael, pasante de Enfermería, se convirtió en otra víctima de ataques discriminatorios ocurridos en el Estado contra el personal médico. Suman al menos nueve. El martes, un desconocido le arrojó café hirviendo en la cara y le dijo que le iba a “pegar el coronavirus”.

Ese día subió a un camión de la ruta 178 y tomó asiento detrás de una enfermera. A los pocos minutos, un individuo que sostenía un café, y dos más que iban cerca de él, comenzaron a toser exageradamente. Ismael se incomodó y se puso un cubrebocas; luego decidieron insultarlo.

La enfermera descendió de la unidad, pero él no. Fue cuando uno de los hombres que llevaba el vaso de café simuló bajarse, pero “escuché que tiró la tapa. Luego sentí que me aventó algo que me estaba quemando”.

“Nos vas a pegar el coronavirus”

Cuando Ismael sintió el café hirviendo en la cara, reaccionó asustado. No anticipó que llevar su uniforme como enfermero le fuera a traer problemas durante su traslado al trabajo.

Se paró y confrontó a su agresor. ¿Por qué se lo había arrojado? Respuesta: “Nos vas a pegar el coronavirus”.

Esa frase lo molestó y no pudo ocultarlo. Y ante esa reacción, dos pasajeros de la ruta 178 que iban sentados atrás del hombre que lo agredió se pararon amenazantes. Una señora de la tercera edad, quien estaba sentada hasta adelante, les gritó que lo dejaran en paz.

El chofer también lo auxilió. Detuvo la unidad y dijo: “Si no se bajan, de aquí no me muevo”. Los bajó entre el nodo Revolución y la avenida Lázaro Cárdenas. Ismael se regresó a su casa para cambiarse la filipina manchada por ropa de civil.

El café le causó una quemadura de primer grado en el brazo izquierdo. Y aunque está obligado a llevar su uniforme, los conductores del transporte público siempre han sido amables con él; incluso en ciertas rutas le permiten viajar de manera gratuita. Pero al desplazarse en la unidad esa empatía se reduce.

“Las personas se te quedan mirando. Es como si al subirte existiera un círculo alrededor de ti; nadie se te acerca”.

Regidor tapatío pide seguro de vida para el sector Salud

Con la finalidad de que médicos, paramédicos, personal de enfermería y administrativo de los servicios de Salud en Guadalajara se sientan protegidos durante la pandemia, el regidor Miguel Zárate (PAN) propuso que el Ayuntamiento les ofrezca un seguro de vida.

Explicó que esto sería posible con una extensión de los seguros que se ofrecen a personal de emergencias, como policías y bomberos.

“La otra posibilidad es lanzar una licitación específica para este caso, para que quienes tienen el contacto directo con los pacientes gocen de un seguro que los cubra en caso de que también ellos contraigan el virus o que fallezcan”.

Para este fin, acotó, el pleno del Ayuntamiento deberá analizar la situación financiera del municipio y reasignar partidas económicas sin que se vean afectados los servicios básicos de los ciudadanos.

“Habría que valorar los costos y de qué manera impactaría a las finanzas del municipio, para ver si incluso (el seguro) podría ser permanente. Pero a final de cuentas, de lo que se trata es que ante esta contingencia y el riesgo que se tiene, se pudiera analizar lo antes posible”.

La iniciativa del edil también busca crear un protocolo de protección y seguridad para los trabajadores de la salud, antes de que sea declarada la fase 3 de la pandemia.

Otros puntos solicitados son que se garanticen los insumos necesarios (cubrebocas, gel antibacterial, caretas, batas y guantes) para reducir el riesgo de contagio mientras desempeñan sus labores, además de que se monitoree constantemente su salud y la de sus familiares.

Incluso sugirió que el Ayuntamiento habilite espacios de confinamiento personal para aquellos trabajadores que prefieran mantener distancia con su núcleo familiar, y proporcionarles medios de comunicación para mantener contacto con sus seres queridos.