Agrupación de maestros califica como "espectáculo" el paro de labores

Luego de que los maestros la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunciaran la suspensión de clases en más de ocho mil escuelas del estado para el próximo lunes, miembros de la agrupación Maestros por México consideraron este acto como una "simulación".

Su coordinador general, Tomás Vázquez Gil, indicó en rueda de prensa que la Sección 16 no tuvo una "gestión enérgica" en el momento adecuado ante la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), por lo que calificó como un "espectáculo" el paro de labores que pretenden hacer en el Estado.

"Estamos en contra de eso, no de la suspensión en sí, es un derecho de los trabajadores, pero se hace uso con responsabilidad... los niños son interés superior, y aunque los trabajadores tienen derecho a este recurso, se utilizan de manera extraordinaria, ya cuando la gestión de manera recurrente no ha tenido éxito, pero no han hecho presión de ningún tipo".

Ayer, la Sección 16 anunció que el motivo del paro de labores tiene que ver con la falta de pago de sueldos y prestaciones a los profesores. Con esta medida, alrededor de 800 mil estudiantes de escuelas federalizadas se verán afectados por la falta de clases.

Por medio de un comunicado, la SEJ anunció que se dará seguimiento al pago de los profesores y que será respetuosa de las decisiones sindicales.

Vázquez Gil reconoció que los maestros están hartos de lo que provocó la Reforma Educativa, por lo que se pedirá su abrogación. Sin embargo, dijo que un paro de labores afectará a los niños y no se dará una solución.

"Ahora vienen con una posición de reivindicación aparente los dirigentes del sindicato, una reivindicación aparente porque es una simulación ¿por qué hasta ahora? ¿por qué dejaron perder las conquistas que durante 50 años lograron los trabajadores? ¿por qué dejaron perder la plaza base, el contrato colectivo y las condiciones generales de trabajo?".

