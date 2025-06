Luego de que el viernes pasado la Junta Metropolitana de Planeación aprobara la creación del modelo bajo el cual operará la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos, este lunes el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, indicó que lo que se busca es que esta entre en operaciones lo antes posible, considerando como fecha tentativa el arranque de 2026, ya con el presupuesto que se asignará desde el Estado para apoyar a los municipios.

Explicó, la primera parte de la conformación de esta agencia era aprobar el modelo, para poder convertirlo entonces en un Organismo Público Descentralizado que estará operando desde el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan). Posteriormente las presidentas y presidentes municipales, miembros de la junta coordinación Metropolitana, estarían eligiendo a un perfil técnico para encabezarlo.

"La idea es que esa directora o director pueda sugerir cuáles son los pasos a seguir y cuáles son las responsabilidades que tendrá la Agencia Metropolitana de Residuos, y entonces ya después depositaremos los recursos una vez que tengamos una propuesta sobre en qué invertirlos. Yo creo que a finales de este año tenemos que tener, digamos, la planeación exacta de lo que será, para el año que entra, a principios del año, depositarle los recursos, porque hay temas como la seguridad, como el manejo de residuos, como la protección civil que no tienen fronteras", afirmó Lemus Navarro.

Recordó que serán 200 millones de pesos los que se entregarán (en conjunto) a los municipios que se suscribieron al convenio, y l amentó que, si bien cada municipio es autónomo, Tlaquepaque nuevamente se hubiera negado a la conformación de la Agencia , pues esto dejará fuera al municipio para recibir parte de este dinero que podrían utilizar para compra de nuevos camiones, plantas de separación, centros de reciclaje, entre otras acciones necesarias según lo requieran.

"Yo lamento mucho, porque la ciudadanía de San Pedro Tlaquepaque de por sí, tiene un sistema de manejo de residuos bastante endeble. Con ello no va a poder acceder a su parte correspondiente. Y esto fue por voluntad propia que no quiso adherirse a este convenio de la Agencia de Residuo. No van a poder acceder a las plantas de transferencia, a las a los propios rellenos sanitarios, la verdad es una lástima que se deje fuera la gente de San Pedro Tlaquepaque, yo lo lamento muchísimo por sus habitantes. " , señaló el Gobernador.

Si bien la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, no se ha posicionado respecto de esta decisión, el mandatario se dijo extrañado debido a que otros municipios, liderados también por Morena, como Tonalá, Juanacatlán y El Salto, así como Ixtlahuacán de los Membrillos, gobernados por el PRI, apostaron por sí sumarse. "Yo creo que lo que tenemos que privilegiar son los servicios en la ciudad y no el tema político", señaló Lemus Navarro.

Por otra parte, el Gobernador también anunció que, como parte de las negociaciones que se siguen con CAABSA Eagle, la empresa que había estado concesionada a la recolección de residuos en Tonalá y Guadalajara, las remediaciones generales (y no solo de los rellenos sanitarios de Los Laureles y Matatlán) ascienden a los 850 millones de pesos.

Esto porque, señaló, CAABSA debía a Zapopan alrededor de 420 millones de pesos que no le había pagado por disponer de Los Laureles como punto final de los residuos de otros municipios durante tres años. Este recurso, señaló, deberá ser invertido en la construcción de nuevas celdas en el relleno de Pichachos. "No estamos viendo (construir) nuevos rellenos, estamos viendo cómo fortalecer los actuales.

"La pregunta sería ¿qué hay para el Oriente de la ciudad? porque a Tonalá, Ixtlahuacán, y puede ser que a una parte de Tlaquepaque, no les convenga trasladar sus residuos hasta Picachos porque la distancia es muy grande, por lo tanto se tendría que ver la forma de fortalecer otro relleno sanitario que les quede a menor distancia", indicó Lemus Navarro.

