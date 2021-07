Afiliados de IPEJAL tienen año y medio sufriendo desabasto de medicamentos

Con dificultades para caminar traen de un lado a otro a pacientes adultos mayores de la Unidad Médica Familiar (UNIMEF) para jubilados de IPEJAL, sin conseguir del todo sus medicamentos que prometerían ya tendrían en su totalidad esta semana.

"Necesito unas gotas para los ojos ya que me operaron y tengo años que no me las surten ya. Hay que comprarlo por nuestra cuenta”

José Luis Tinoco Mangas, Coordinador General del Colectivo Pro-Defensa del Patrimonio IPEJAL con más de cinco mil integrantes de diferentes sindicatos aseguró que continúan en la misma sintonía de falta de medicamentos a los jubilados, además no hay ambulancias y ya va un año y seis meses desde que prometió el gobernador de Jalisco solucionar el problema.

“Hace año y medio en el mes de febrero, más o menos, el señor gobernador salió y dijo que en un mes lo resolvía hasta ahora ya tenemos año y medio, hoy me estuvieron reportando compañeros que están aquí que ni siquiera insulina, se las están cambiando por otro tipo de insulinas, esto evidentemente afecta al cuerpo”, señaló el activista.

“En las unidades médicas que nos corresponden como jubilados no tenemos ni una ambulancia, así de grave está el asunto, ni una sola, por eso nuestro pliego de demanda que hicimos desde hace dos años es aumentar las Unidades Médicas y no solamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el interior, con ambulancias para emergencias”, dijo Tinoco Mangas.

Don Reyes Yáñez Ramírez, quien acudió a la UNIMEF de Federalismo, explicó las dificultades por las que pasan al ir por medicamento a la clínica, lo operaron de los ojos y necesita unas gotas para que no se le resequen.

“Para mí no hubo ningún medicamento, ya tengo cinco ocasiones que no hay. Necesito unas gotas para los ojos ya que me operaron y tengo años que no me las surten ya. Hay que comprarlo por nuestra cuenta”, comentó el jubilado.

Paula Reyes otra jubilada que fue a consulta y después a medicamentos, señaló que le prometieron que el viernes tendrían la medicina que ella necesita por su reciente operación en el brazo derecho.

“Me dijeron que posiblemente llegará el medicamento, no era seguro pero que probablemente el viernes ya estuviera, me hicieron una cirugía en el brazo, me mandan a traumatología especial y que posiblemente llegue el viernes, fue reconstrucción de codo y tres facturas”, sentenció.

