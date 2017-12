Advierten posible impugnación de proceso para elegir fiscal Anticorrupción

Miembros del Colegio de Abogados del Estado de Jalisco adelantaron que podrían impugnar el proceso de elección de fiscal Anticorrupción estatal, por considerar que el proceso no se ha desarrollado adecuadamente. El secretario del consejo directivo del colegio, José Luis Tello Ramírez, cuestionó que los perfiles mejor evaluados en la revisión que hizo el Comité de Participación Social sean funcionarios públicos estatales o relacionados con partidos políticos.

Tello Ramírez sostuvo que no se puede pretender atacar la corrupción con este proceso, pues la corrupción está dentro de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El Colegio de Abogados del Estado de Jalisco manifestó su respaldo a la postulación de José Guadalupe Javier Jiménez Chavira, quien se registró y es uno de los 18 aspirantes a zar anticorrupción, pero no presentó su declaración de intereses, ni acudió a la evaluación que realizó el Comité de Participación Social que consistió en resolver un caso práctico. Los inconformes señalaron que esos requisitos incluidos en la convocatoria no son obligatorios ya que no están previstos en la ley.

SABER MÁS

Los candidatos a fiscal Anticorrupción mejor evaluados por el Comité de Participación Social son:

-Lilia Iris Morán Ferrer. - actual secretaria Ejecutiva para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

-Miguel Ángel Silva Cuevas. - director de Asuntos Internos y Auditoría Preventiva en la Fiscalía General del Estado.

-Gabriel Valencia López. - Socio del despacho Valencia Gulart & Valencia y Asociados. Hermano del diputado Augusto Valencia.

-Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar. - Investigador de la Universidad Panamericana (UP), campus Guadalajara.

-Verónica Isabel Batres Jiménez. - Coordinadora general de Proyectos Estratégicos de la Contraloría estatal.

GC