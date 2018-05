Acusan a Carlos Lomelí de desvío; candidato se deslinda

La fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local denunció un presunto desvío de recursos públicos a través de la compra a sobreprecio de medicamentos en el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) en la que estaría involucrada una empresa presuntamente ligada a Carlos Lomelí Bolaños, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura.

Salvador Caro Cabrera, coordinador de la bancada emecista, sostuvo que la supuesta irregularidad se dio a través de la compañía denominada Abastecedora de Insumos para la Salud S.A. de C.V. (Abisalud), que fue registrada en el mismo domicilio que Lomedic y de la que también es socio Hiram Torres, aspirante de la misma alianza en Zapopan.

Argumentó que a finales de 2016 el Ipejal entregó un contrato por 501 millones a Abisalud para la compra de 271 medicamentos. Acusó que de ese catálogo, 31 productos se obtuvieron a un costo mayor al precio de referencia; puso como ejemplo el caso del Omeprazol, cuyo precio unitario sugerido era de 217 pesos y se pagó en dos mil 520.

“El contrato entre Abisalud y el Ipejal establece que máximo se comprarían 171 cajas de Omeprazol 40. Tenemos información de que, durante lo que va del año, esta cifra se incrementó a 10 mil cajas. El dinero triangulado nada más por el Omeprazol asciende a 20 millones de pesos. Los sobreprecios detectados por los 31 medicamentos dan una suma de 30 millones de pesos”, aseveró.

El diputado acentuó que el ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, fue parte de la “triangulación de recursos” del Instituto para beneficiar a las empresas del abanderado de Morena.

Añadió que presentarán denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y ampliarán las ya presentadas ante la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría por las irregularidades en el Ipejal.

Cuestionado sobre el tema, Carlos Lomelí Bolaños negó ser propietario de la empresa señalada por el supuesto sobreprecio. Afirmó que las acusaciones son falsas y dijo que son producto de la preocupación que existe en Movimiento Ciudadano por el crecimiento de la coalición en las encuestas.

“Andan muy preocupados, es totalmente falso. Eso no lo tengo que decir yo, porque no es mi empresa. Están muy preocupados, voy a llegar a 30 (puntos en las encuestas) al final de mes y voy a ser gobernador de Jalisco. Que le arrecie a la chamba (Enrique Alfaro), porque le voy a ganar. Eso es lo que les puedo decir, estamos muy contentos y estamos en sana paz, que vamos a seguir trabajando y que por favor mañana inventen otra cosa porque me dan las siete planas de los periódicos principales en el Estado”.