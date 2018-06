Acuerdan solución contra inundaciones por obras del Tren Ligero

Autoridades y vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas, donde 14 fincas se inundaron con la tormenta del pasado domingo se reunieron este jueves para acordar la realización de las obras necesarias para evitar más incidentes similares, además del pago de los daños que sufrieron, informó el director General del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Rodolfo Guadalajara.

“Hicimos un acuerdo con ellos que al final les vamos a recuperar toda la calle, tanto de Santa Mónica como la de Pedro Loza con concreto hidráulico en toda la zona y se va a recuperar la vialidad. Ahorita vamos a bachear por mientras”. El compromiso, dijo, es terminar el 15 de agosto.

El problema derivó de una galería que se interrumpió con la construcción de la Estación La Normal, por lo que se desviará mediante un cárcamo para que continúe su trayecto. Mientras, se equiparán tres bombas y desviará un colector de Alcalde hacia Normalistas en diez días, lo que mitigará las inundaciones de manera provisional.

Sobre las pérdidas en el menaje, explicó que ya se hicieron los inventarios por parte de los propietarios. “Lo que sigue es una reunión con cada uno para revisar los valores de los bienes, la evidencia del bien dañado y llegar a un acuerdo”. Tras convenir lo que pagarán, dijo, expedirán el cheque. Todo este proceso durará unos 15 días y será el consorcio constructor el que pague.

Otro de los acuerdos fue que se reunieran cada viernes para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos y realizar peritajes sobre las fincas para determinar si hay daños a las estructuras.

En el tramo de la Línea 1, en Zapopan, que se inundó con la lluvia del domingo, Guadalajara explicó que el Ayuntamiento les realizó una inspección técnica donde les solicitó el desazolve y limpieza, lo cual ya se concluyó. La clausura en ese punto derivó en cambio de observaciones al Reglamento de Protección Civil, por lo que estimó que este mismo jueves se habrán levantado los sellos.

En estos momentos me reúno con vecinos de Alcalde Barranquitas, participan también representantes del @siapagdl, Secretaria de Comunicaciones y Transporte, y Ayuntamiento de Guadalajara. Juntos propusimos acciones para generar soluciones y con esto evitar inundaciones en la zona. pic.twitter.com/ECPQBimsvd — Rodolfo Guadalajara (@GDLRodolfo) 14. Juni 2018

Según dijo, la inundación no se pudo haber evitado con ningún equipo por la gran cantidad de agua que cayó, por lo que no fue ocasionada por la falta de capacidad de bombeo en los cárcamos del desnivel. “Fue una lluvia atípica que se desbordó por la calle, se inundó entre tres y cuatro minutos se inundó a cinco metros y medio, no hubiese habido bomba que tuviésemos que pudiera haber sacado el agua”.

En Guadalajara aún no se levanta la clausura a las obras que afectaron a los vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas pues aún les falta la entrega de algunos documentos solicitados, pero espera que este viernes retiren los sellos para proseguir con los trabajos.

