Activistas darán seguimiento permanente a nombramientos de Sistema Anticorrupción

Integrantes de organizaciones civiles en Guadalajara anunciaron este miércoles que darán seguimiento a los procesos de designación que están pendientes para la conformación del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ).

Paul Alcántar Arteaga, de la plataforma Tómala, llamó a la Comisión de Selección del sistema a lanzar a la brevedad la convocatoria para conformar el Consejo de Participación Social, que será pieza clave en el nombramiento de fiscales, auditor y magistrados. Solicitó a los diputados que se respeten las fechas acordadas por la Mesa de Gobernanza convocada por el Poder Legislativo.

“A partir del día de hoy lanzamos un observatorio permanente del Sistema Estatal Anticorrupción integrado por los colectivos y demás profesionales de la academia que se quieran sumar con mesas de trabajo”, explicó el activista.

Detalló que se enfocarán en puntos como la observación en las decisiones que se tendrán en la normativa del sistema y que se construyan indicadores para medir el funcionamiento del SAEJ.

Representantes de colectivo Tómala, Congreso Ciudadano, Wikipolítica y de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), reiteraron el llamado para que los legisladores hagan público el sentido de sus votos, aunque se hagan vía cédula, y que emitan pronunciamiento con argumentos sobre a quién y porqué le dan su apoyo.

“No entendemos porqué siguen con esta misma dinámica de ocultar su sentido de voto, ni siquiera dan un razonamiento eso es otra de las grandes cuestiones que les estamos pidiendo al Congreso, porqué no dan un razonamiento y porqué no nos dan una explicación no solamente a los colectivos sino a la sociedad en general que nos den una respuesta”, comentó.

Los activistas confiaron en que la comisión de selección agilice el proceso para que en la primera quincena de octubre esté publicada la convocatoria, para los interesados en sumarse al Comité. Destacaron que el libro blanco del Sistema Nacional Anticorrupción tiene ya todos pasos a seguir.

Sobre la elección de Fiscal General, los activistas urgieron a que la brevedad se apruebe la reforma para garantizar la autonomía de la Fiscalía estatal y no se le den más largas a la modificación.