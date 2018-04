Aclaran alcances de reforma a la ley en donación de órganos

Con la reforma a la Ley General de Salud en materia de trasplantes, que actualmente se encuentra frenada en la Cámara de Diputados, se pretende aumentar el número de donaciones de órganos en todo el país, al hacer que todos los mexicanos mayores de 18 años sean donantes potenciales.

Esto no quiere decir que la donación se vuelva obligatoria o automática para quitar los órganos a un cadáver, sino de un presunto consentimiento que quita la responsabilidad a los familiares, al consultar sobre la voluntad de la persona que falleció, explicó el secretario técnico del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos (CETOT), Raymundo Hernández Hernández.

“Ya no se llegaría a hacer la petición a la familia, sino que se le ayudaría en el duelo y se le pregunta ¿qué fue lo que en vida decidió la persona cuando falleció? Si su familiar, en algún momento habló de ayudar o salvar la vida de alguien a través de la donación”.

De todos modos, si las personas deciden que no se donen los órganos de su familiar, el procedimiento no se puede llevar a cabo, subrayó el secretario técnico.

La reforma a la ley implica la modificación de algunos artículos con respecto a la donación de órganos y tejidos, células y cadáveres, y consiste en consentimiento presunto o expreso de las personas mayores de edad.

Lamentó que medios de comunicación y algunos diputados hayan manejado conceptos erróneos en la ley, como “donación obligatoria”, cuando no es así. Aseguró que el tema se politizó y eso va en contra de la cultura de la donación. “Significa que todos los mayores de 18 años podemos ser donadores, pero tenemos que preguntarle a la familia cuál fue la voluntad de la persona que falleció, y se respetará esa voluntad; si la persona en vida dijo que quería ser donador, trataremos de lograr esa voluntad, y si dijo que no, también se respetará”.

“Este tipo de ley, lo que hace es fomentar la cultura de la donación, para que en nuestras nuevas generaciones este sea un tema que se trate en la familia, que todos los integrantes decidan que pase si mueren, o si tienen la posibilidad de ser donadores”.

Esperan superar meta

Hay cuatro mil 883 pacientes en espera de un órgano o tejido: tres mil 367 son de riñón, 31 de hígado, uno de corazón, seis de páncreas, uno de riñón páncreas y mil 477 de córneas. En el año se han tenido 31 donaciones, con una meta de superar las 102 que se tuvieron a lo largo del 2017.

Se malentendió la iniciativa: experta

Para la profesora de Bioética y Legislación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Irene Córdova Jiménez, la ley se ha sacado de contexto de manera negativa.

Indicó que la duda que existe por parte del ciudadano común, del médico y de la comunidad eclesiástica, tiene que ver con lo que se ha dicho y no con el contenido propio de la norma.

“Lo que dice la norma no es lo que se ha dicho en redes sociales y medios, no se trata de una donación impositiva, no es que por decreto se vayan a tomar los órganos; hay una gran diferencia entre que el Estado ordene que todos nos convirtamos en donantes, a que haya una fórmula en la que se presuma que los seres humanos en México somos altruistas y solidarios”.

En Jalisco hay avances en la materia

La presidenta de la Comisión de Salud e Higiene del Congreso del Estado, Consuelo Robles, aseguró que faltó más socialización en la iniciativa de cambios a la Ley General de Salud en materia de donación de órganos.

Dijo que es importante que el área médica y la sociedad civil estén más involucradas en la toma de esta decisión, para que no se vea como una “ley impositiva”.

En Jalisco, ya está sobre la mesa la iniciativa para hacer reformas a la ley local, o bien, adecuarse a la ley federal. “Este planteamiento lo hicimos antes de que se hiciera esta propuesta a nivel federal, de aprobarse tendríamos que hacer una adecuación en la ley a nivel Jalisco; tenemos que empezar a ocuparnos de cambiar el chip y volver a la cultura de la donación de órganos”.