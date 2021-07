Acelera IMSS citas para rezagados por pandemia

Por la pandemia, hospitales como el Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) retrasaron citas, consultas y procedimientos que no eran urgentes.

Sin embargo, ante la baja de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acelerará la atención los fines de semana para dejar atrás el rezago.

Esta medida forma parte de la estrategia “100 días para mover al IMSS”.

La subjefa de Trabajo Social de la dependencia federal, Macarena de la Rosa, hizo un llamado a la población para que acuda a sus citas, responda el teléfono y actualice sus datos de contacto.

“La gente se niega porque no es normal que los atiendan o programen cirugías o estudios en sábado o domingo. Muchas veces no contestan el teléfono porque no están acostumbrados a responder números desconocidos. Nos ha costado mucho trabajo y hasta por mensaje les decimos lo que sucede. También hemos encontrado que los números que dieron ya no son”, comentó.

El director del CMNO, Hugo Hernández, destacó que en el área de Imagenología cuentan con elementos tecnológicos para agilizar el diagnóstico y tratamiento del paciente.

Agregó que se atrasaron los chequeos de personas con enfermedades crónico degenerativas por el temor a visitar los hospitales por la emergencia sanitaria.

El servicio de Hemodinámica (donde se llevan a cabo estudios del corazón y grandes vasos sanguíneos) se mantuvo pese a la crisis sanitaria. Porfirio Martínez, jefe de la División de Tórax y Cardiovascular, acentuó que aproximadamente cuatro de cada 10 pacientes que ingresan al CMNO tienen un padecimiento cardiovascular. En ellos se aplica el programa “Código Infarto”, con el que obtienen una respuesta más rápida.

Con la implementación de la Cuarta Jornada Nacional para la Recuperación de Servicios en Fin de Semana ya se han realizado un millón 498 mil 666 consultas de medicina familiar y 241 mil 386 de especialidad.

También 372 mil 592 detecciones de hipertensión y diabetes y 15 mil 069 cirugías.