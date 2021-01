Abarrotan recaudadora en Guadalajara pese a COVID-19

Largas filas de contribuyentes se registran desde esta mañana en las principales recaudadoras de Guadalalajara pese a la emergencia sanitaria del COVID-19.

Los contribuyentes tardaron hasta cuatro horas para pagar sus contribuciones con descuentos, como el refrendo vehicular en la recaudadora en avenida Ramón Corona, en el Centro Histórico de la ciudad.

“Llegué desde las 10 de la mañana y son las 2 de la tarde, vine a pagar el refrendo de los vehículos la atención es buena, pero el problema es lo tardado en la fila”, explicó Rosalba Chaires.

“Nosotros tardamos como cuatro horas llegamos a las 10, pagamos refrendo y sí es más caro el año pasado fueron como 500 pesos y este año fueron 688 pesos y te hacen un 10 por ciento de descuento”, explicó Alfredo Canseco.

Aunque se dispuso de una fila para personas de la tercera edad, algunos se quejaron de que no avanzaba.

“Es que no avanza la fila de la otra avanzan como 50 personas y de acá no entramos ni 10, no venimos a pedir limosna, venimos a pagar también, yo tengo aquí desde antes de las 10 de la mañana, en la otra avanza muchísimo y aquí nada y según que es la de tercera edad”, reclamó María de Los Ángeles Mora.

“Yo tengo pasadito de dos horas y me formé en la fila de adultos mayores vine a pagar el refrendo y una multa en total pagué mil 292 pesos”, dijo Jesús Barajas.

El refrendo vehicular será de 688 pesos, 39 pesos más que en 2020. Si pagan antes del 31 de enero se les otorgará un descuento de 10%; y si se cubre el pago durante febrero y marzo se podrá tener un descuento de 5%.

En el caso de las motocicletas, los propietarios deberán pagar 276 pesos por el refrendo, lo que representa 16 pesos más que el año pasado.

La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco invita a los contribuyentes a realizar el pago en línea o en tiendas de conveniencia para prevenir contagios de COVID-19.

La página para realizar el pago es http://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular

