Abandonan restos humanos en colonia Loma Bonita, en Tonalá

Los vecinos de la colonia Loma Bonita, en Tonalá, ni se inmutaron por los restos humanos que alguien abandonó por la madrugada en la calle Loma de San Francisco, casi en la esquina de Loma del Sol. “Es el primero”, comentaba uno de ellos a su familiar.

Era un bulto envuelto en una cobija junto al cual dejaron otro atado en un costal y uno más en una bolsa negra, por lo que las autoridades presumieron que se trataba de una persona desmembrada de la que no supieron aún sexo o edad.

Sobre los bultos, además, habían dejado dos cartulinas de color fosforescente con mensajes amenazantes escritos en ellas, una de las cuales hacía alusión a los ladrones.

“Es que aquí anda la robadera en serio todas las noches... A mí me han llegado a sacar un machete cuando me salgo al trabajo, 'saca todo lo que traes', y pues le doy todo mi dinero, mi cartera, nomás mis llaves no porque esas para qué les sirven, ya después me regreso a mi casa por más”, contó un vecino albañil, quien veía la escena como un acto de justicia.

El lugar estaba resguardado por elementos de la Guardia Nacional mientras policías estatales, quienes llegaron primero al lugar, reunían información para entregar su informe al Ministerio Público.

Según una vecina, es la primera vez que les dejan un cuerpo en ese lugar, por donde poco pasan patrullas y no hay alumbrado público. “Nosotros tenemos que poner en las noches lámparas de leds para alumbrar”, se quejaba.

Los mirones dijeron que no sabían de nadie de por la zona que hubieran reportado como desaparecido; sin embargo, presumieron que era uno de los jóvenes que por las noches se dedican a asaltar a las personas. “Pero todo lo quieren fácil, ahí está”, comentó una mujer.

Autoridades estatales ya han advertido que este tipo de mensajes buscan generar empatía entre la sociedad al hacer creer que las víctimas son ladrones cuando hay otros motivos, como ajustes de cuentas.

