Abandonan ataúd que chorreaba sangre en Tonalá

Un ataúd embalado con bolsas negras y con cinta que despedía olores fétidos y chorreaba sangre fue abandonado en el ingreso al fraccionamiento Residencial Nueva Aurora, en Tonalá, hecho que tomó por sorpresa a los vecinos, que no podían salir ni entrar por el acordonado de las autoridades.

Al parecer fueron vecinos quienes reportaron minutos antes del mediodía que había un ataúd encintado, oloroso y con sangre. Policías de Tonalá acudieron a verificar al lugar, localizado sobre la autopista a Zapotlanejo, unos dos kilómetros antes de los límites con este municipio.

Vieron a un costado del camino de ingreso al fraccionamiento el paquete, por lo que se informó a la Fiscalía del Estado y al Servicio Médico Forense. Personal de la Guardia Nacional apoyó en el resguardo de la escena.

Conforme a los protocolos de seguridad se solicitó a la Policía del Estado que acudiera con perros detectores para averiguar, antes de abrir el ataúd, si efectivamente se trataban de restos.

Poco después de las dos de la tarde llegaron los equipos con dos perros, uno entrenado en la detección de explosivos, que marcó negativo el ataúd; y otro entrenado en el hallazgo de restos humanos, que marcó positivo.

Mientras tanto, algunas vecinas que esperaba poder salir del fraccionamiento informaron que cuando salieron por la mañana no había nada en ese lugar; fue a su regreso, poco antes del mediodía, cuando ya vieron el ataúd abandonado.

Otros más se habían quedado afuera. “Nos tomó por sorpresa, salimos a mandados. Temprano no vimos nada, salimos a las diez y no estaba todavía. Ahorita que salimos a la tienda nos dimos cuenta de eso”; sin embargo, ya no los dejaron entrar.

Su compañero contó que anteriormente han abandonado cuerpos en los alrededores, pero no un ataúd. “Este lo dejaron con todo y cajón, embolsado y con cajón, nomás vinieron y lo tiraron porque este caminito está solo diario”.

Al estar a un costado de la autopista, solo existe un ingreso y una salida, comentó un conductor, y ambos dan a casetas de cobro donde hay cámaras de vigilancia.

Hacia las cuatro de la tarde cargaron con el cajón en la camioneta del Semefo para trasladarlo a las instalaciones de Ciencias Forenses, donde se analizará su contenido.

NR