En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este sábado 20 de diciembre el amanecer fue frío. El pronóstico del clima para la capital del estado registró como temperatura mínima 6° C, aunque se espera una mañana soleada con un repunte en el termómetro que será cercano a los 17° C durante las próximas horas y hasta de 25° C por la tarde.

Este ambiente fresco se extiende a lo largo del estado en el que se registran descensos de temperatura más prolongados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, para este sábado 20 de diciembre se pronostica ambiente fresco y frío con bancos de niebla en zonas serranas de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Por otro lado, con datos de Protección Civil Jalisco, la temperatura mínima registrada en el estado fue de 0.0° C y se presentó en el Nevado de Colima. Sin embargo, entre los lugares con registros más fríos se encuentran los siguientes

Juanacatlán 1.3 °C

Tapalpa 1.3 °C

San Juan de los Lagos 3.0 °C

Tecolotlán 3.1 °C

San Gabriel 3.8 °C

Atenquillo 4.1 °C

Quitupan y Guachinango 5.0 – 5.1 °C

Valle de Juárez y Poncitlán 5.2 °C

Por último, el resto del territorio estatal presentó valores entre los 6 y 12 °C para el amanecer de este sábado.

Ante el descenso de las temperaturas, Protección Civil Jalisco recomienda proteger a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, así como evitar cambios bruscos de temperatura.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OB