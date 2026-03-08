Isis fue víctima de feminicidio en 2019 . A siete años de su muerte, su mamá, Sandra Ramírez, pide que se haga justicia por su hija y por aquellas que “ya no están”. Firme, con voz de trompeta que retumba en la explanada del Parque Morelos, forma parte de las miles de personas que se congregan en este lugar para dar inicio a la segunda marcha que se realizarán este domingo en Guadalajara en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Pido justicia para ella, pero no sólo para ella: para todas las que ya no están. Todas las que no han tenido un trato digno por parte de las autoridades. Por todas aquellas que sus agresores han quedado libres. Por las que no se ha tipificado el feminicidio en sus casos y se queda como homicidio y sale libre el agresor”, comenta.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

Esta segunda marcha comenzará en el Parque Morelos, en la Calzada Independencia . Posteriormente, el contingente tomará avenida Vallarta / Juárez para llegar al Andador Palestina, ubicado a un costado del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

Se espera la participación de al menos 50 mil asistentes en ambas marchas. “Es más probable que me maten a que gane lo mismo que un hombre”, “Vivan las mujeres” “Por las que alzaron la voz por dejarnos un mundo mejor”, son algunos de los mensajes que se leen en las pancartas de las y los manifestantes.

EL INFORMADOR/ J. ACOSTA.

SV