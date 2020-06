Más de 500 mil empleados de la industria se adaptarán a nuevos horarios

A partir del lunes habrá modificaciones en los horarios de entrada de los sectores económicos para evitar las aglomeraciones en el transporte público y disminuir los contagios de COVID-19.

Uno de ellos es el sector industrial en los que 581 mil empleados se adaptarán a los horarios: 137 mil de la construcción y 444 mil de la industria de la transformación.

El horario de entrada para este sector será de 6 a 8 a.m., para oficinas de gobierno y servicios de 8 a 10 a.m., para comercio en general a partir de las 10 a.m. y para plazas y corredores comerciales a partir de las 11 a.m.

“Es un tema que se comentó en la mesa de reactivación para tratar de evitar picos de contagios. Estamos totalmente de acuerdo, sabemos de la responsabilidad que tenemos para evitarlo”, señaló Carlos del Río Madrigal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Jalisco.

Apuntó que también están concientizando a todos los empresarios para que generen las medidas sanitarias adecuadas, así como alternativas como promover el uso de carros compartidos (para quienes cuentan con uno) -con los protocolos de sanidad- y de bicicleta, entre otros.

Añadió que es importante seguir colaborando entre sociedad y gobierno para tener un orden y organización para, así, evitar los contagios.

Ruben Masayi, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), coincidió en que lo importante es tener una manera de organizar la reapertura, pues aunque en todas las fases se había pedido, es complicado si no se tienen horarios.

“No es una opción volver a cerrar. La situación de no laborar era un gran esfuerzo, pero con la reapertura, y después de darle oxígeno a las empresas, volver a cerrar sería complicado. Los empresarios ya no aguantarían un cierre más por todas las modificaciones que se hicieron para reabrir”, indicó.

CCIJ solicitará reapertura de bancos

El CCIJ informó que solicitará a la Coordinación de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado que gestione con las instituciones bancarias la apertura de las sucursales, para evitar mayor desplazamiento y movilidad por parte del personal de las empresas que requieren hacer operaciones en estos establecimientos.

Masayi aseguró que esta es una petición que le han externado diversas cámaras agremiadas en el consejo, especialmente la Cámara Textil.

