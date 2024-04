Cine galáctico GRATIS: Disfruta de una función de Star Wars con concierto en vivo

La Secretaría de Cultura de Jalisco anunció que el próximo sábado 4 de mayo se proyectará la película “Star Wars: Episodio V, El imperio contraataca” con música totalmente en vivo a cargo de la Banda de Música del Estado de Jalisco.

Si buscas revivir este clásico del cine de una forma única, con música completamente en vivo, esta es una excelente oportunidad para aprovechar tu próximo fin de semana. Además es bien sabido que Star Wars tiene una de las bandas sonoras más icónicas del gremio.

Lo anterior se realizará en el marco del Aniversario de Star Wars, el 4 de mayo en el Jardín Agustin de la Rivera, frente a Prepa 1, en la Zona Centro, Guadalajara, Jalisco a las 19:30 horas, la entrada es totalmente gratuita.

Cabe destacar que el 4 de mayo se celebra el conocido Día de Star Wars, debido a que algunos fanáticos de la saga se dieron cuenta que existe una similitud entre como suena “May the force with you” que en español es “Que la fuerza te acompañe” y “may the Fourth” que su traducción es “cuatro de mayo”.

Debido a este parecido llevó a las y los fanáticos de Star Wars a apropiarse del cuatro de mayo y recordar cada año la trayectoria de la aclamada franquicia.

Finalmente, “Star Wars: Episodio V El imperio contraataca” es la segunda película de la saga y el segundo capítulo de la trilogía original, la cual se estrenó en 1980 y cuenta la historia de Luke Skywalker quien junto a R2D2 acuden al planeta Dagobah para que el legendario maestro Yoda, le convierta en un verdadero maestro Jedi.

