Estrategia de seguridad de gobiernos fracasó: FEU

Debido a que luego del asesinato de Francisco Álvarez, estudiante de la Preparatoria de Tonalá, quien fue agredido con un arma blanca al ser asaltado en las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), el 29 de agosto; se han presentado otros 100 incidentes más alrededor de los planteles de la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), declaró que la estrategia de seguridad propuesta: fracasó.

"Estamos hartos de tanta violencia y tanta impunidad que se traduce en pérdidas de vidas de estudiantes y ciudadanos en general, también de los nulos resultados de los gobiernos en todos sus niveles. Exigimos, nuevamente a las autoridades, que garanticen la seguridad de los ciudadanos y estudiantes. Y sino pueden que renuncien", recalcó Jesús Medina Varela, presidente de la FEU.

Este sábado, otro estudiante, ahora de la Preparatoria de Santa Anita, Javier García García de 17 años, fue asesinado, lo cual fue condenado por la agrupación.

"Hacemos responsables, de manera directa, al Estado y a los gobierno locales de este suceso. Desde la FEU exigimos alto a la violencia de los universitarios, justicia para la familia de nuestro compañero Javier García García, que no vaya a quedar impune este caso; no más asaltos y no más muertos".

Sobre el hecho, que se suscitó en Tlajomulco, el gobierno local detalló que, según la información con la que cuenta su Comisaría, el joven falleció en un riña y ni en un asalto. Esta versión, dijeron, fue corroborada por un sujeto que fue detenido el domingo por la mañana y que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La Policía Municipal tuvo reporte de la riña a las 1:40 horas el sábado y, teniendo el conocimiento de una persona lesionada por arma blanca, se llamó a la ambulancia, que llegó al lugar a las 2:27 y fue trasladada a la Clínica 180 del IMSS, en donde perdió la vida. Además, enfatizaron que el Gobierno continúa con los operativos alrededor de los planteles.

Por otra parte, Medina Varela informó que de la queja presentada, hace unos días, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se emitieron recomendaciones para Roberto López Lara, secretario general del Gobierno del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, fiscal general, Marisela Gómez Cobos, fiscal central, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, comisario de Seguridad Pública del Estado, Marco Valerio Pérez Gollaz, secretario técnico de la Agencia Metropolitana de Seguridad y todos los presidentes municipales de la Zona Metropolitana y sus comisarios.

Mientras tanto, el coordinador general de Seguridad Universitaria, Montalberti Serrano Cervantes, detalló que se han realizado operativos en conjunto con las policías de Guadalajara y Zapopan, lo que ha ocasionado que en este municipio bajen los incidentes. Sin embargo, en los demás municipios de la ZMG, en algunos puntos, se han disparado. Por lo que pidió a los gobiernos incrementar sus operativos.

En lo que va del año, se han presentado 371 sucesos delictivos alrededor de los planteles de la UdeG, en cinco de los cuales los alumnos resultaron heridos por arma blanca y uno más muerto.