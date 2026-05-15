La plataforma de redes sociales X se comprometió a tomar medidas enérgicas contra el contenido de odio y terrorista en Reino Unido, informó el regulador de medios del país el viernes.

Ofcom destacó que los compromisos públicos de X, propiedad de Elon Musk, incluyen restringir el acceso en el Reino Unido a cuentas operadas por o a nombre de grupos terroristas que el país ha prohibido.

La plataforma también prometió revisar presunto contenido terrorista y de odio en un promedio de 24 horas , y evaluar el 85% del material a más tardar 48 horas después de recibir una denuncia de usuario, indicaron las autoridades.

Un portavoz de X en el Reino Unido no respondió a una solicitud de comentarios.

En respuesta a las preocupaciones de algunos grupos de la sociedad civil de que X no dio seguimiento a las denuncias de usuarios por contenido ilegal, X colaborará con expertos en temas sobre cómo mejorar sus sistemas de denuncia , informó Ofcom. X, antes Twitter, presentará datos trimestrales de desempeño durante un periodo de 12 meses para que el órgano regulador pueda comparar su rendimiento con estos objetivos.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El regulador afirmó que hay evidencia de que "persiste" el contenido terrorista y el discurso de odio ilegal en redes sociales y que espera que las empresas tecnológicas adopten "medidas firmes".

"Esto es de particular importancia en el Reino Unido luego de una serie de delitos recientes motivados por el odio sufridos por la comunidad judía del país", indicó Oliver Griffiths, director del grupo de seguridad en línea de Ofcom.

La comunidad judía del Reino Unido, que cuenta con unas 300 mil personas, ha enfrentado un aumento en las agresiones en línea y en las calles, incluida una serie de ataques incendiarios y un doble apuñalamiento que han provocado miedo e indignación entre los judíos.

JM