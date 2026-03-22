Elon Musk: Acusan al empresario de "engañar" a accionistas de Twitter en su compra

Un jurado federal en San Francisco emitió este viernes un fallo en el que concluye que Elon Musk realizó declaraciones falsas y engañosas hacia inversionistas de Twitter durante el proceso de adquisición de la plataforma en 2022. La resolución se dio tras tres días de deliberaciones y establece la responsabilidad del empresario en los hechos.

De acuerdo con el dictamen, Musk aseguró públicamente que la red social (actualmente conocida como X) tenía una cantidad excesiva de cuentas falsas. Asimismo, el jurado determinó que el magnate también indujo al mercado a creer que podría retirarse del acuerdo de compra previamente pactado.

Demanda colectiva y contexto del caso

El fallo responde a una demanda colectiva presentada en 2022 en representación de accionistas de Twitter que vendieron sus títulos en un periodo marcado por alta volatilidad. La acción legal abarca a inversionistas que realizaron operaciones entre el 13 de mayo y el 4 de octubre de ese año, semanas clave previas a la formalización de la compra por 44 mil millones de dólares.

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Los demandantes sostienen que las declaraciones del empresario influyeron en el comportamiento del mercado, generando fluctuaciones en el valor de las acciones que derivaron en pérdidas económicas considerables.

Posibles sanciones económicas

Como consecuencia del veredicto, el también director de Tesla podría enfrentar una sanción financiera significativa. De acuerdo con lo señalado por los abogados de los inversionistas a la cadena CNBC, los daños podrían alcanzar hasta los 2.600 millones de dólares.

Señalamientos por manipulación del mercado

La demanda argumenta que Musk incurrió en violaciones a las leyes federales de valores de Estados Unidos. Según esta postura, sus declaraciones no fueron accidentales, sino que habrían sido planeadas con el objetivo de provocar una caída en el precio de las acciones de Twitter.

El conflicto se remonta a abril de 2022, cuando se anunció el acuerdo de compra de la compañía. Semanas después, el empresario comunicó que la operación quedaba en pausa mientras evaluaba la proporción real de cuentas falsas en la plataforma.

Este anuncio tuvo un impacto inmediato en el mercado bursátil, provocando una disminución en el valor de las acciones. Posteriormente, Musk publicó mensajes en la propia red social en los que afirmaba que cerca del 20 por ciento de las cuentas eran fraudulentas y llegó a señalar, de manera incorrecta, que el acuerdo había sido cancelado.

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Reacciones tras el fallo

Joseph Cotchett, uno de los abogados de los demandantes, calificó la resolución como un precedente relevante en la protección de los inversionistas. El jurista destacó que el veredicto representa un respaldo para personas comunes (como maestros, bomberos y enfermeros) que participan en el mercado financiero.

A pesar de la decisión del jurado, el caso podría continuar en instancias superiores. Se prevé que la defensa de Elon Musk presente una apelación con el objetivo de revertir el fallo, cuestionando la conclusión de que existió intención deliberada de engañar.

De manera paralela, el empresario enfrenta una investigación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que analiza el proceso de adquisición de Twitter para determinar si se produjeron otras posibles irregularidades.

Con información de EFE

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