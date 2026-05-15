Sudáfrica investiga a cinco mexicanos por operar un laboratorio de drogas

Los once detenidos señalados por presuntamente operar un laboratorio clandestino de drogas a gran escala en una granja de Sudáfrica —entre ellos cinco ciudadanos mexicanos— continuarán bajo prisión preventiva hasta que se realice su próxima audiencia, informaron este viernes autoridades judiciales.

Durante su primera comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Swartruggens, ubicado en la provincia del Noroeste, el caso fue pospuesto por siete días. La decisión busca permitir la participación de intérpretes, revisar la situación migratoria de los acusados extranjeros y atender posibles solicitudes de libertad bajo fianza.

¿De que se les acusa a los detenidos por laboratorio clandestino en Sudáfrica?

Los acusados enfrentan cargos por fabricación de estupefacientes, posesión ilegal de metales preciosos y materiales peligrosos, además de la contravención de la ley de Inmigración.

Entre los procesados que seguirán bajo custodia figuran los cinco mexicanos, además de dos ciudadanos mozambiqueños, uno zimbabuense y tres sudafricanos.

La Policía sudafricana (SAPS) desmanteló el centro de producción, cuyo valor se estima en unos 100 millones de rands (aproximadamente 5,1 millones de euros), tras una operación de inteligencia en la que participaron unidades especializadas de la Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios (DPCI).

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"Continuaremos intensificando las operaciones destinadas a interrumpir y desmantelar redes de drogas que operan dentro de nuestras comunidades", afirmó la comisionada nacional en funciones de la SAPS, la teniente general Dimpane, en un comunicado.

Según la Policía, solo la semana pasada las autoridades arrestaron a 280 sospechosos por tráfico de drogas y a otros 2.573 por posesión durante diversas operaciones realizadas en todo el país africano.

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NA