NUEVO brote de ébola azota al Congo; hay 246 casos sospechosos y 65 muertes

El principal organismo de salud pública del continente africano confirmó este viernes 15 de mayo del 2026 un nuevo brote de ébola en Ituri, una provincia remota en la República Democrática del Congo, con 246 casos sospechosos y 65 muertes registradas hasta el momento.

La vecina Uganda confirmó posteriormente el deceso de una persona por ébola que, según dijo, llegó procedente de Congo.

¿Qué se sabe del nuevo brote de ébola detectado en el Congo?

Los decesos y los posibles casos se han registrado principalmente en las zonas sanitarias de Mongbwalu y Rwampara, señalaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC Africa, por sus siglas en inglés) en un comunicado. La agencia indicó que se han atribuido 65 muertes al brote, cuatro de las cuales se han confirmado hasta el momento mediante análisis de laboratorio.

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El virus del ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen . La enfermedad que causa es rara pero grave, y a menudo letal.

Los científicos intentan determinar el tipo exacto de virus responsable del brote actual en Congo. El virus del ébola —también conocido como la cepa de ébola Zaire— ha sido predominante en brotes anteriores en ese país. Hasta el momento, los resultados dejan entrever una variante distinta a la cepa de ébola Zaire, y la secuenciación continúa para dar más claridad, según los CDC de África.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la enfermedad del ébola es causada por un grupo de virus, y que se sabe que tres de ellos provocan grandes brotes: el virus del ébola, el virus de Sudán y el virus de Bundibugyo.

Uganda reportó el viernes un caso de ébola en un hombre congoleño que llegó a un hospital en Kampala tres días antes de su muerte. Las autoridades señalaron que el caso fue "importado" desde Congo, y que Uganda aún no ha confirmado ningún caso local.

JM