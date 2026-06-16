Lo que debía ser una fiesta mundialista en Nueva York se transformó en una escena de terror. A horas del debut en el Mundial 2026, un violento enfrentamiento entre hinchas alteró la paz de la ciudad, encendiendo las alarmas de seguridad a nivel internacional. ¿Qué desató esta locura?

La noche del 15 de junio de 2026 quedará marcada como el primer gran incidente fuera de las canchas en esta Copa del Mundo. Simpatizantes de Argentina y Argelia protagonizaron una batalla campal en pleno Times Square, uno de los puntos turísticos más transitados del planeta.

Todo comenzó como un tradicional banderazo organizado por los fanáticos sudamericanos para palpitar el encuentro del Grupo J. Sin embargo, la masiva concentración coincidió con la llegada de grupos de aficionados africanos y europeos que también celebraban en la zona.

De los cánticos a los golpes en Manhattan

La tensión escaló rápidamente. Los intercambios de gestos obscenos y provocaciones verbales dieron paso a una violencia física descontrolada.

Las imágenes viralizadas muestran a decenas de personas arrojando objetos contundentes, intercambiando patadas y golpes de puño. Turistas, familias y transeúntes ajenos al evento tuvieron que correr para refugiarse en los locales comerciales cercanos mientras la situación se salía de control. La magnitud de la trifulca fue tal que varios medios internacionales catalogaron el suceso como la primera imagen fea del certamen, opacando el espíritu deportivo.

El impacto de cara al debut en Kansas City

Este lamentable episodio ocurre justo antes del esperado choque entre ambas selecciones, programado para disputarse en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Las autoridades locales ya evalúan reforzar los anillos de seguridad en los alrededores del recinto deportivo para evitar réplicas del conflicto.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS