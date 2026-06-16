Envían por error ocho torsos humanos a una fábrica aeronáutica en Austria

Una trabajadora de la empresa austriaca FACC, dedicada a la fabricación de componentes para la industria aeronáutica, vivió un momento de gran sorpresa y desconcierto al descubrir restos humanos dentro de un cargamento que llegó por equivocación a las instalaciones de la compañía. De acuerdo con información difundida este martes por la cadena pública de Austria ORF, el envío estaba destinado a fines de investigación, pero terminó en la sede de la empresa debido a un error logístico.

El incidente ocurrió el lunes, cuando la empleada comenzó a revisar una de las ocho cajas refrigeradas que conformaban el cargamento recibido. Al abrir el primer paquete y encontrar en su interior restos humanos, la trabajadora dio aviso inmediato a sus superiores, quienes activaron los protocolos correspondientes y notificaron a las autoridades.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía acudieron a las instalaciones de FACC para inspeccionar el contenido de las cajas. Durante la revisión, los oficiales comprobaron que cada uno de los ocho contenedores albergaba un torso humano que, según las primeras indagatorias, estaba destinado a actividades de investigación científica y no guardaba relación con ningún hecho delictivo.

El inesperado hallazgo generó conmoción entre el personal de la empresa y motivó una investigación para esclarecer cómo el envío terminó en un destino equivocado, así como para garantizar que los restos fueran trasladados al lugar que originalmente les correspondía.

Restos humanos tenían como destino un laboratorio médico de Alemania

La investigación policial concluyó rápidamente que los restos humanos procedentes de Estados Unidos tenían como destino un laboratorio médico de Alemania que realiza investigaciones, y que en el aeropuerto de Múnich (Alemania) se confundió ese cargamento con un pedido de piezas industriales para FACC.

La empresa aeronáutica confirmó que su empleada sufrió un fuerte impacto psicológico debido al macabro hallazgo.

La Policía coordinó con los servicios aduaneros y sanitarios el reenvío urgente de los ocho cuerpos hacia su destino original.

Este tipo de transportes biológicos transatlánticos está sujeto a estrictos protocolos internacionales de etiquetado y refrigeración.

A pesar de los rigurosos controles habituales en el sector, las agencias reguladoras de los aeropuertos de Múnich y Viena dijeron que revisarán los códigos de barras de los fletes para evitar errores en el futuro.

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NA