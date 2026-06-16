Viral: Testigo asegura que un pasajero saltó del helicóptero en el accidente aéreo donde fallecieron Oliver Tree y Gaspi

El trágico choque de helicópteros que cobró la vida de Oliver Tree y Gaspi en Río de Janeiro da un giro escalofriante. Un testigo presencial asegura haber visto a un pasajero saltar al vacío antes del impacto, revelando los angustiantes segundos finales de este siniestro que conmociona al mundo.

La mañana del domingo 14 de junio de 2026 quedó marcada por una tragedia aérea sin precedentes en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Dos aeronaves colisionaron en pleno vuelo, dejando un saldo fatal de seis personas fallecidas y múltiples interrogantes sobre las circunstancias exactas del siniestro.

Entre las víctimas mortales se encuentran el reconocido cantante estadounidense Oliver Tree y el popular creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, mejor conocido en internet como Gaspi. Ambos viajaban en la misma aeronave junto a otros profesionales del medio artístico y audiovisual.

La noticia ha generado un impacto global inmediato, pero son los recientes testimonios los que han añadido una capa de horror al suceso. Agencias de noticias han recopilado declaraciones que describen escenas de pánico absoluto en el aire segundos antes de la colisión fatal.

Testigo asegura que una víctima saltó del helicóptero

Fernandes de Freitas, un trabajador de reparación de neumáticos de la zona, presenció el momento exacto de la colisión desde su lugar de trabajo. Su testimonio ha sido fundamental para que la prensa y los investigadores comiencen a reconstruir los instantes previos a la caída de los helicópteros.

Según relató a la prensa internacional, tras el choque inicial en el aire, una de las aeronaves se envolvió en llamas casi de inmediato. Fue en ese momento de caos y desesperación cuando observó una escena que describió a los medios como "absolutamente espantosa".

"Fue aterrador, totalmente aterrador", declaró el testigo a la agencia AP, asegurando que alcanzó a distinguir claramente cómo una persona saltaba desde la cabina hacia el vacío antes de que el fuselaje se estrellara contra el suelo.

Esta versión sugiere un intento desesperado por sobrevivir ante la inminente caída de la aeronave en llamas. Sin embargo, la identidad de este presunto pasajero sigue siendo un misterio que las autoridades intentan resolver mediante peritajes forenses y análisis de la escena.

Hasta el momento de esta publicación, la Policía Civil y los equipos de rescate no han emitido una confirmación oficial sobre este salto al vacío. La declaración permanece como una pieza clave dentro de la investigación preliminar, a la espera de ser corroborada por cámaras de seguridad.

Las víctimas y el escenario del desastre

AP/ARCHIVO

Además de los famosos mencionados, el manifiesto de vuelo confirmó la muerte del director audiovisual argentino Lucas Vignale y del productor musical brasileño Lucas Brito Chaves. Todos ellos compartían el helicóptero principal, el cual sufrió los mayores daños tras el impacto.

La aeronave principal era pilotada por el experimentado Alexandre Souza, quien también perdió la vida en el acto. El segundo helicóptero involucrado en la colisión era tripulado únicamente por el piloto Charles Marsillac, cuyo cuerpo fue hallado a unos 100 metros de distancia del primer impacto.

El choque final del primer helicóptero ocurrió sobre un estacionamiento privado destinado a vehículos eléctricos. Esto desencadenó una explosión masiva que calcinó al menos 20 automóviles, complicando severamente las labores de rescate y extinción por parte de los bomberos locales.

El teniente coronel Fabio Contreiras, portavoz del Cuerpo de Bomberos, explicó que las partes de las aeronaves quedaron esparcidas en un radio de cientos de metros. Esto evidencia la magnitud, la velocidad y la extrema violencia del impacto ocurrido en el espacio aéreo brasileño.

Investigaciones oficiales en curso

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) de la Fuerza Aérea Brasileña ha tomado el control absoluto de la escena. Sus especialistas buscan determinar si el siniestro fue causado por fallas mecánicas, un error humano de cálculo o factores climáticos adversos.

Las autoridades consulares de Estados Unidos y Argentina ya trabajan en estrecha coordinación con el gobierno brasileño. El objetivo principal de estas gestiones diplomáticas es agilizar la identificación oficial y la posterior repatriación de los cuerpos para que sus familias puedan darles el último adiós.

Mientras los peritos analizan las cajas negras, los registros de vuelo y los videos de seguridad de la zona, el testimonio de Fernandes de Freitas resuena como un eco trágico. La comunidad digital y musical sigue de luto, esperando respuestas claras sobre los últimos momentos de sus ídolos.

Expertos en aviación señalan que sobrevivir a un salto desde un helicóptero en llamas a esa altitud es prácticamente imposible, lo que añade un tono sombrío a la revelación del testigo. La desesperación del momento habría llevado a esta trágica decisión de último segundo.

X/@porktendencia

Las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencias, teorías y homenajes hacia los creadores de contenido fallecidos. Figuras públicas y millones de seguidores exigen transparencia en los reportes oficiales para honrar la memoria de quienes perdieron la vida trágicamente.

Finalmente, el caso subraya la urgencia de revisar las regulaciones aéreas en zonas urbanas densamente pobladas. A medida que el CENIPA avance en sus pesquisas, el mundo entero estará atento al informe final que esclarezca este oscuro episodio de la aviación civil.

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Con información de AP

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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