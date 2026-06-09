Un oso que deambulaba por una ciudad japonesa ubicada al norte de Tokio y que generó preocupación entre los habitantes fue capturado este martes, luego de varios días de incertidumbre que incluso llevaron al cierre de todas las escuelas de la zona.

El animal fue visto por primera vez el sábado en las inmediaciones de un parque de Utsunomiya, una ciudad situada al norte de la capital japonesa y con una población cercana al medio millón de personas.

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Funcionarios municipales han señalado que recibieron decenas de reportes de avistamientos del oso en los días siguientes, incluso cerca de una biblioteca, escuelas y un centro comunitario, lo que los llevó a cerrar todas las escuelas administradas por la ciudad el lunes y el martes.

La ciudad emitió advertencias sobre el oso a través de redes sociales y desplegó un vehículo para difundir mensajes de aviso, instando a los residentes a refugiarse dentro de edificios y vehículos si se encuentran con un oso y a asegurarse de cerrar con llave puertas y ventanas y de no sacar la basura por la noche.

El oso fue encontrado el martes por la tarde en una propiedad privada y un veterinario le disparó con un dardo tranquilizante, informó el funcionario municipal Ryuhei Irie. Nadie resultó herido.

Funcionarios municipales usaron un dron el martes para localizar al animal después de que fuera visto más temprano ese día en un campus universitario, lo que provocó la cancelación de todas las clases.

Los funcionarios creen que solo había un oso, pero están investigando para estar seguros, indicó Irie.

Oso atacó a cuatro personas tan solo la semana pasada

El susto por el oso en Utsunomiya fue el ejemplo más reciente de la incursión de la creciente población de osos de Japón en zonas con una población humana envejecida y en declive.

La semana pasada, otro oso atacó a cuatro personas en una zona residencial de Fukushima, en el noreste de Japón, y les causó heridas moderadas.

El Gobierno japonés estimó en marzo la población total de osos del país en alrededor de 57 mil 800. Las autoridades han adoptado una hoja de ruta para la gestión de la población de osos que contempla sacrificios sistemáticos.

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