La conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez se encontraban en un empate técnico en la votación presidencial de Perú al contabilizarse más del 95% de las mesas de votación.

Fujimori, del partido Fuerza Popular, obtenía 49.881% de los sufragios mientras Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzaba 50.119% de apoyo, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la organizadora de los comicios.

Tras el cierre de la votación el domingo, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que el resultado final “estaría en los próximos 30 días” y pidió a la ciudadanía y a las organizaciones políticas “mantener serenidad y actuar con responsabilidad democrática”. El cómputo final de la primera vuelta del 12 de abril fue anunciado más de un mes después de los comicios.

La demora en anunciar los resultados finales se debe a una ley electoral que exige que cada cédula de votación y cada acta -que resume los votos de cada mesa- debe ser transportada hasta más de un centenar de oficinas para su conteo. También deben llegar a Lima desde 63 países las cédulas y actas de quienes votaron en el exterior. A eso se suma el reconteo de votos y la resolución de impugnaciones.

Fujimori, hija del fallecido ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), dijo que “van a tener que pelear” y “analizar” cada una de las actas electorales, pero que respetará “los resultados sea cual sea el ganador”.

La candidata afirmó que los resultados muestran una gran división pero que corresponde a los líderes partidarios, una vez finalizados los comicios, “tender los puentes” para unir a los peruanos.

En tanto, Sánchez agradeció a los pueblos indígenas, los campesinos y los sectores vulnerables “que han decidido venir a recuperar el Gobierno para el pueblo”.

El ajustado resultado parcial recuerda al de la segunda vuelta presidencial de 2021 entre Pedro Castillo y Fujimori. La ex congresista empezó con cierta ventaja, pero al final Castillo se impuso por una mínima fracción: 50.1% frente a 49.9%. Las autoridades electorales proclamaron los resultados 43 días después.

Keiko Fujimori promete mano dura contra el crimen. EFE

Fujimori busca romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia, que es la mayor inquietud de los peruanos.

La política de 51 años afirma que en su eventual gestión habrá “orden” para las inversiones extranjeras y la seguridad interna, amenazada por el incremento de la delincuencia. En el último quinquenio se han quintuplicado las extorsiones y duplicado los asesinatos en el país.

En el único debate previo al balotaje Fujimori reivindicó el gobierno de su padre y prometió que vencerá a la criminalidad al igual que Alberto Fujimori derrotó al grupo extremista violento Sendero Luminoso.

Afirmó que en su Gobierno habrá “pollo más barato, tanques de gas a precio accesible, fertilizantes a buen precio para tu cosecha, saber que saldrás a trabajar y volverás sano y salvo a tu casa”.

Sánchez, ex ministro del encarcelado ex presidente Castillo (2021-2022), promete un Gobierno enfocado en aliviar a los más pobres y que represente a zonas remotas de los Andes y la Amazonía.

Popular en el sector rural y el Sur del país, ha intentado calmar la preocupación que generó su candidatura entre los inversionistas repitiendo públicamente que no expropiará ningún activo de empresas transnacionales que extraen minerales o gas de Perú.

AP

¿Qué situación enfrenta el país?

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings sostuvo en un análisis previo al balotaje que independientemente de quién gane los problemas de gobernabilidad de Perú y la composición del Congreso bicameral, en el que ningún partido tiene mayoría, “limitarán la capacidad del próximo Gobierno” para impulsar reformas claves.

Petro se anticipa y celebra el triunfo de la izquierda

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se adelantó a los resultados oficiales y definitivos de las elecciones presidenciales en Perú y celebró la supuesta victoria del izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori.

“El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, lo que representa a la familia Fujimori”, publicó Petro en su cuenta de X al comentar un mensaje de un usuario de esa red social que daba por cierta la victoria de Sánchez en la segunda vuelta que tuvo lugar el domingo.

Petro dijo que el ex presidente peruano Pedro Castillo, encarcelado por el delito de conspiración, fue “reivindicado” en estas elecciones ya que Sánchez es escudero y representante del ex mandatario.

Además, el jefe de Estado colombiano anunció en sus redes que restablecerá “completamente las relaciones diplomáticas” con Perú, que han tenido interrupciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo.

CT