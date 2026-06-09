Bad Bunny y el Papa protagonizan una reunión privada tras acto multitudinario en Madrid

El papa sostuvo un encuentro privado con el cantante puertorriqueño Bad Bunny y parte de su familia al término del evento celebrado este lunes en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, según confirmó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

De acuerdo con el vocero, la reunión se llevó a cabo de manera reservada, por lo que hasta el momento no se han difundido fotografías ni videos del momento.

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El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, asistió al acto acompañado por sus familiares y otras personas. El saludo con el pontífice ocurrió una vez concluida la ceremonia, que congregó a unas 80 mil personas pertenecientes a la comunidad diocesana de Madrid en el emblemático recinto deportivo.

En el vuelo desde Roma hacia Madrid del pasado sábado, Robert Prevost había explicado que no sabía si podría conocerlo porque mientras el cantante tenía conciertos, él también tenía actos.

Se refería a la coincidencia de la vigilia que celebró en la plaza de Lima de Madrid y uno de los diez conciertos del puertorriqueño en el estadio Metropolitano, puntos entre los que dista una docena de kilómetros aproximadamente, y que reunieron a decenas de miles de personas.

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Durante el vuelo, también un periodista le preguntó a León XIV qué dirían los jóvenes si se les planteara la pregunta: "¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al papa?", a lo que él afirmó: "Creo que muchos irían a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá algunos por aquí que hayan venido a ver al papa. Y eso dice mucho, ya sabes".

Bad Bunny no se define como practicante, aunque ha contado en algunas entrevistas que procede de una familia muy católica.

El cardenal y arzobispo de Madrid José Cobo ya había dejado abierta la posibilidad de un encuentro entre el papa y el cantante al decir que "las sorpresas son sorpresas", y habló de tender puentes entre personas de ámbitos muy distintos, sin descartar una reunión si ambas partes lo deseaban.

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