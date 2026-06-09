Trump anuncia represalias contra Irán tras el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 9 de junio que su país tomará represalias contra Irán luego del derribo de un helicóptero militar estadounidense en el estrecho de Ormuz. Aunque el ataque no dejó víctimas, el mandatario aseguró que Washington considera necesaria una respuesta ante lo ocurrido.

Trump confirma represalias tras el incidente en Ormuz

Desde su red social Truth Social, Donald Trump informó que fue notificado por las Fuerzas Armadas estadounidenses sobre el ataque registrado durante la noche del lunes.

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz", explicó Trump.

El presidente estadounidense añadió que los dos militares que viajaban a bordo resultaron ilesos.

"Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque" , advirtió.

Los tripulantes fueron rescatados cerca de la costa de Omán

De acuerdo con información difundida por el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom), el helicóptero cayó cerca de la costa de Omán.

La dependencia detalló que los dos soldados que viajaban en el AH-64 Apache sobrevivieron al incidente y fueron rescatados por fuerzas estadounidenses.

El operativo de rescate se realizó a las 19:33 horas del este de Estados Unidos, equivalentes a las 23:33 GMT del lunes, según precisó Centcom.

Otro incidente involucra a un buque petrolero en el golfo de Omán

El mismo lunes se registró otro episodio de tensión en la región.

En el golfo de Omán, el ejército estadounidense disparó contra un buque petrolero tras considerar que había violado el bloqueo impuesto por Washington desde el 13 de abril a embarcaciones que salen o se dirigen a puertos iraníes.

El hecho se suma a una serie de acontecimientos que han incrementado la preocupación internacional por la estabilidad en Medio Oriente.

Crece la tensión entre Irán e Israel

Estos sucesos ocurren en un contexto marcado por los nuevos enfrentamientos entre Irán e Israel, países que han intercambiado ataques durante los últimos días.

Ante este escenario, Trump exigió el lunes el fin "inmediato" de los disparos, incluyendo aquellos realizados por Israel, uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región.

Trump mantiene abierta la posibilidad de un acuerdo con Irán

Pese al endurecimiento de su postura tras el derribo del helicóptero, el mandatario estadounidense sostuvo durante la madrugada de este martes que todavía existe la posibilidad de alcanzar un entendimiento con la República Islámica de Irán.

Trump afirmó que podría concretarse un acuerdo en un plazo de "dos o tres días", el más reciente de varios periodos planteados por el presidente en el marco de las negociaciones que ambas partes han sostenido durante las últimas semanas.

La declaración refleja el complejo panorama diplomático y militar que enfrenta actualmente la región, donde persisten tanto los intentos de negociación como los episodios de confrontación.

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Donald Trump anunció represalias contra Irán por el derribo de un helicóptero estadounidense.

El incidente ocurrió en el estrecho de Ormuz.

Los dos tripulantes del helicóptero Apache sobrevivieron y fueron rescatados cerca de la costa de Omán.

Centcom confirmó el operativo de rescate realizado el lunes por la noche.

Estados Unidos informó que también disparó contra un buque petrolero en el golfo de Omán por presuntamente violar el bloqueo impuesto a puertos iraníes.

Los hechos se producen en medio del incremento de las tensiones entre Irán e Israel.

Trump aseguró que aún podría alcanzarse un acuerdo con Irán en "dos o tres días".

Con información de EFE

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