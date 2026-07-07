Un rascacielos de Manhattan permanecía inestable el martes después de que funcionarios encontraron que algunas columnas se habían pandeado y algunos niveles se habían hundido mientras estaba siendo convertido en apartamentos de lujo, lo que provocó evacuaciones en y alrededor del sitio de construcción en Midtown.

La antigua sede mundial del gigante farmacéutico Pfizer está en un concurrido corredor a poca distancia de íconos de la ciudad de Nueva York, como el emblemático edificio Chrysler y la Terminal Grand Central. Drones y funcionarios de la ciudad estaban revisando el edificio.

"Esta es una evaluación minuto a minuto", dijo el alcalde Zohran Mamdani a los reporteros cerca del lugar.

El jefe del Departamento de Bomberos John Esposito dijo que, por la forma en que está construido el edificio con estructura de acero, “no sería un colapso total, sería más bien un colapso localizado”.

A building in midtown Manhattan was evacuated after fire officials said two columns buckled and floors were sagging between the 21st and 26th floors. Several buildings nearby have also been evacuated over concerns of a potential collapse. CBS News' @lilialuciano has more. pic.twitter.com/mHMTiMjN8A— CBS News (@CBSNews) July 7, 2026

Los bomberos acudieron rápidamente al área alrededor de las 8 a.m. tras reportes de ladrillos que caían . Sin embargo, el comisionado de edificios de la ciudad, Ahmed Tigani, dijo que los funcionarios no habían encontrado evidencia de que algo se hubiera desprendido del edificio.

Más tarde el martes, Leila Bozorg, una de las vicealcaldesas de Mamdani, dijo a los reporteros que los trabajadores de emergencia estaban evaluando el edificio "piso por piso" para elaborar "un plan sobre cómo van a reforzar la estructura", y añadió que "es alentador".

Aun así, los edificios y calles cercanos seguían desalojados, incluida una escuela y el consulado de Israel al otro lado de la calle.

Several Midtown Manhattan blocks were evacuated Tuesday morning after construction workers discovered the structure of a massive office building that was being converted into residential housing was compromised on the 21st floor, officials said. https://t.co/b2z9LyUm13 pic.twitter.com/hne5mIjTQR— ABC News (@ABC) July 7, 2026

Con más de mil 600 unidades, los desarrolladores dicen que el proyecto es la mayor conversión de oficinas a viviendas en la historia de la ciudad. Gensler, la firma de arquitectura que encabeza el proyecto, dice en su sitio web que está transformando un par de edificios de oficinas de la década de 1970 al agregar más de una docena de pisos y rediseñar una torre contigua.

Los registros del departamento de edificios muestran que el proyecto ha sido multado por la ciudad por varias violaciones de seguridad, incluyendo vidrio y metal que caían del edificio, junto con un incidente en el que un trabajador se cayó de una escalera.

Portavoces de Gensler y MetroLoft, el desarrollador del proyecto, no respondieron a mensajes enviados en busca de comentarios.

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Los funcionarios de bomberos dijeron que dos columnas parecen haberse pandeado y que había múltiples grietas y pisos que se estaban hundiendo entre los pisos 21 y 26 . Desde la calle de abajo, se podía ver una columna muy doblada a través de una gran ventana de vidrio. El departamento de bomberos también publicó imágenes de la columna.

Los socorristas y los funcionarios de la ciudad estaban trabajando estrechamente con el ingeniero del proyecto para desarrollar planes para apuntalar los pisos afectados, dijo Mamdani . Si se considera que es seguro, los ingenieros entrarán y comenzarán a hacer reparaciones.

El comisionado de edificios dijo que los trabajadores necesitarán agregar vigas y columnas de emergencia para estabilizar las que están en riesgo.

"Nuestra máxima prioridad en este momento es la seguridad de quienes viven en esta zona y la seguridad de quienes trabajan en esta zona", dijo el alcalde por la mañana.

Con informaión de AP.

JM