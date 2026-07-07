"Groenlandia no está en venta": Dinamarca responde a Trump tras nueva insistencia

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a insistir este martes en que Groenlandia debería estar bajo control de Estados Unidos y no del Reino de Dinamarca , la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, respondió nuevamente al mandatario que el territorio autónomo "no está en venta".

En el marco de la cumbre de la OTAN, la funcionaria danesa reiteró que desde hace tiempo la isla ha dejado claro que no desea formar parte de Estados Unidos y pidió que se siga respetando la soberanía del Reino de Dinamarca.

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"Por supuesto que Groenlandia no está en venta. Lo hemos dicho claramente desde el principio. Los groenlandeses no desean formar parte de Estados Unidos. Ellos mismos lo han dejado claro", afirmó, según la agencia danesa Ritzau.

Respecto a la insistencia de Trump, la primera ministra señaló que simplemente "eso no va a suceder" e insistió en que espera que todos los aliados, incluido Estados Unidos, respeten los límites y la soberanía de Dinamarca.

"Tenemos una buena cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad en el Ártico. Queremos ampliarla. También contamos con un grupo de trabajo que está analizando precisamente esta cuestión en estos momentos", enfatizó Frederiksen.

Dinamarca llama a priorizar la unidad de la OTAN

La primera ministra destacó, además, que Dinamarca ya cumple prácticamente con el objetivo de la OTAN de destinar el 5% del PIB a defensa, por lo que considera que la atención debe centrarse en las amenazas externas y no en las disputas entre los países de la Alianza.

"Hay muchos enemigos fuera de la OTAN. No necesitamos enemistades dentro de la Alianza", afirmó.

Horas antes, Trump volvió a asegurar que la isla ártica debería estar controlada por Estados Unidos y no por Dinamarca , país que, según él, no destina suficientes recursos para apoyar al territorio.

"Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia", dijo Trump.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca añadió que Groenlandia "es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos", una afirmación que volvió a realizar sin presentar pruebas.

Las tensiones por Groenlandia continúan pese a los acuerdos

Este mismo martes, Dinamarca anunció la adquisición de dos aviones estadounidenses de patrulla marítima P-8 Poseidon con capacidad para detectar buques de guerra enemigos y submarinos, con el objetivo de reforzar su presencia en el Ártico y el Atlántico Norte.

Trump también criticó el frente común que los aliados europeos formaron el año pasado para rechazar su insistente propuesta de controlar Groenlandia, al considerar que Estados Unidos destina grandes recursos a la defensa de Europa frente a Rusia. Incluso advirtió que su país podría "retirar a todos nuestros soldados de Europa".

Las tensiones en torno a las aspiraciones anexionistas de Trump sobre Groenlandia se prolongaron durante 2025 y comenzaron a disminuir en enero, cuando el presidente estadounidense alcanzó en Davos, Suiza, un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para reforzar la seguridad en el Ártico.

A partir de ese entendimiento se creó un grupo de trabajo integrado por representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, con la misión de buscar soluciones que atiendan las inquietudes planteadas por Trump.

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En junio, el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, expresó su confianza en que el grupo concluya sus trabajos antes de finalizar el año.

Hasta ahora, ese grupo ha celebrado varias reuniones cuyo contenido no ha sido revelado, aunque medios anglosajones han señalado que Estados Unidos podría ampliar su presencia militar en Groenlandia mediante la apertura de nuevas bases, con sustento en un acuerdo de defensa firmado hace varias décadas con Dinamarca.

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