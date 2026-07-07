Tres petroleros fueron alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz este martes 7 de julio, informó el ejército británico. Las nuevas agresiones amenazan con estrangular el flujo de tráfico en el estrecho justo cuando los países esperaban restablecer la navegación normal y aliviar la tensión económica mundial provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Uno de los petroleros navegaba frente a la costa de Omán y se incendió, según la Agencia Británica de Operaciones de Comercio Marítimo. La televisión estatal iraní afirmó que el buque de gas natural licuado fue atacado después de ignorar advertencias, pero no se atribuyó directamente la agresión.

Otros dos petroleros también fueron alcanzados, incluido uno que fue impactado por un dron. No está claro dónde se encontraban en el momento de los ataques. Ambos barcos sufrieron algunos daños; sin embargo, una de las embarcaciones continuó su trayecto. Asimismo, la agencia marítima informó que no se registran heridos.

EU e Irán pausan conversaciones después del entierro del ayatolá Ali Jamenei

Por otro lado, Estados Unidos (EU) está ansioso por avanzar con negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho, revertir el controvertido programa nuclear de Teherán y poner fin de manera permanente a la guerra iniciada el 28 de febrero. Ataques anteriores en el estrecho han provocado bombardeos estadounidenses, a los que Irán ha respondido atacando a países árabes del Golfo Pérsico.

En tiempos de paz, una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados pasaba por el canal. Mientras tanto, las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecían estar en pausa hasta después del entierro del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien fue asesinado por un bombardeo al comienzo de la guerra. Dolientes en su funeral han pedido la muerte del presidente estadounidense Donald Trump.

Las autoridades trasladaron el cuerpo de Jamenei en avión a la ciudad chií de Qom, donde los dolientes le rindieron homenaje el martes. Las autoridades han cerrado calles, el espacio aéreo y la vida cotidiana por el luto, que comenzó el sábado y terminará el jueves, cuando Jamenei sea enterrado en el santuario del imán Reza en Mashhad, su ciudad natal. Jamenei tenía 86 años.

La agencia marítima británica informó que el petrolero fue alcanzado cerca de Limah, Omán, en el estrecho. Indicó que el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación mientras intentaba viajar hacia el sur para salir del estrecho rumbo al Golfo de Omán.

Trump advierte que Irán debe llegar a un acuerdo

El Joint Maritime Information Center, un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos, comunicó a los navieros el lunes que la ruta alrededor de Omán "se ha ampliado y sigue disponible para todo el tráfico". Al hablar el lunes en la Casa Blanca, Trump advirtió que Irán "debe llegar a un acuerdo, o vamos a terminar el trabajo".

Irán y Estados Unidos acordaron, como parte de un pacto provisional, permitir que los barcos pasaran sin pagar peaje durante 60 días. Pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de las embarcaciones y luego cobrar tarifas por el paso, lo que trastocaría décadas de práctica en la vía marítima.

Estados Unidos y muchos Estados árabes del Golfo dicen que no aceptarán que Irán cobre por el paso a través del estrecho. Un esfuerzo de Omán y de una agencia de las Naciones Unidas para lanzar una nueva ruta cerca de la costa omaní ya había provocado ataques en todo Oriente Medio. La firma de datos Kpler informó que durante el fin de semana pasado al menos 108 barcos cruzaron el estrecho utilizando diversas rutas.

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En el punto álgido de la guerra, antes de un alto el fuego en abril, Israel atacó a altos dirigentes iraníes, en al menos un caso probablemente utilizando sus apariciones públicas para fijar su posición. También ha amenazado con matar a Jamenei hijo.

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AS