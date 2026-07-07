Venezuela pide apoyo a Japón, Perú y Chile para evaluar daños tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer este martes que solicitó apoyo a países con experiencia en actividad sísmica, como Japón, Perú y Chile, para que envíen especialistas que colaboren en la evaluación de los daños ocasionados por los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Durante una transmisión de la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez explicó que ya estableció contacto con los gobiernos de esos países con el objetivo de contar con expertos que determinen qué estructuras requieren revisiones o adecuaciones. Asimismo, señaló que el saldo de los sismos asciende a al menos tres mil 535 personas fallecidas, 16 mil 740 lesionadas y 17 mil 854 personas que perdieron sus viviendas.

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En este contexto, prometió atender "todos los apartamentos, los edificios impactados y afectados" por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 y pidió unión nacional para la reconstrucción del país entre todos los venezolanos.

"Venezuela, hay que decir, es un país sísmico y lo seguirá siendo. Nosotros tenemos que atender todos nuestros procesos constructivos con una habilitación técnica para no poner en riesgo, en futuro, a la familia", subrayó la presidenta encargada.

Delcy Rodríguez promete nuevas viviendas para las personas que hayan perdido sus hogares por los terremotos

El pasado 29 de junio, Rodríguez prometió que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares por los terremotos.

La mandataria dijo, entonces, que también están en reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas.

Además, indicó que en este momento están desplegados ingenieros y arquitectos en los Estados de La Guaira, Miranda y Caracas (norte) para inspeccionar la habitabilidad de viviendas que fueron afectadas por los terremotos del pasado miércoles 24 de junio.

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