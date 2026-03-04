Un trabajador de servicios públicos resultó gravemente herido tras caer desde la plataforma de un camión elevador que se incendió de forma súbita mientras realizaba labores de mantenimiento en la vía pública, informaron autoridades locales.

El incidente se produjo alrededor de las 11:45 de la mañana del martes 3 de marzo en la intersección de Evangeline Street y North Foster Drive, en el sureste de Baton Rouge, Luisiana, en Estados Unidos. La canastilla del vehículo de trabajo comenzó a arder por causas que preliminarmente han sido atribuidas a una falla mecánica en el sistema del elevador, según el Departamento de Bomberos de Baton Rouge.

LEE TAMBIÉN: Estados Unidos e Israel intensifican bombardeos contra Irán

Testigos y grabaciones difundidas en redes sociales muestran al empleado en la parte elevada del camión intentando descender mientras el fuego se propagaba rápidamente por la estructura. A pesar de estar asegurado con arnés de seguridad, el hombre perdió el control y cayó desde una altura aproximada de seis metros al pavimento, ante la mirada de compañeros y transeúntes.

Los cuerpos de emergencia acudieron al lugar de manera inmediata, controlaron las llamas y trasladaron al trabajador de manera urgente a un hospital cercano con quemaduras y lesiones de consideración. Hasta el momento, no se han reportado detalles adicionales sobre el estado de salud actual del hombre ni sobre la investigación interna relacionada con la falla mecánica.

La zona fue parcialmente cerrada al tránsito mientras los equipos realizaban maniobras de seguridad y se evaluaba el vehículo siniestrado. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar con precisión el origen del incendio y si existieron factores adicionales que contribuyeron al accidente.

AB