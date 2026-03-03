Globo aerostático impacta en torre de telecomunicaciones; así fue el rescate (VIDEO)

Un globo aerostático quedó atrapado en una torre de telecomunicaciones de aproximadamente 280 metros de altura en la ciudad de Longview, Texas. El hecho provocó un operativo de rescate de alta complejidad que se prolongó durante varias horas y movilizó a cuerpos de emergencia especializados.

El incidente ocurrió el sábado 28 de febrero en el condado de Gregg County, cuando la canastilla del globo, en la que viajaban dos personas, se enredó en la estructura metálica de una torre de telecomunicaciones. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el globo terminó suspendido a casi 280 metros del suelo, generando una situación de alto riesgo tanto para los ocupantes como para los rescatistas.

Elementos del Departamento de Bomberos de Longview encabezaron las labores de auxilio. Debido a la altura y a las condiciones estructurales de la torre, los bomberos tuvieron que escalar utilizando equipo especializado en rescate vertical.

La maniobra requirió el uso de arneses, cuerdas y sistemas de aseguramiento para poder llegar hasta la canastilla y descender de manera segura a las dos personas atrapadas. Así, tras más de una hora de labores en altura, ambos tripulantes fueron bajados a tierra firme.

Las dos personas fueron trasladadas a un hospital de la zona para su valoración médica. De acuerdo con información difundida por medios locales, no se reportaron lesiones graves derivadas del incidente, aunque se realizaron revisiones preventivas debido a la exposición prolongada a la altura y al estrés de la situación.

No se han detallado las causas exactas por las cuales el globo aerostático terminó impactando o enredándose en la torre de telecomunicaciones. Se prevé que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación para determinar si influyeron factores climáticos, fallas técnicas o errores de navegación.

