VIDEO | Captan momento de la detención del sospechoso tras tiroteo en cena de corresponsales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este sábado una serie de imágenes y un video en los que se observa el momento de la detención y la persecución del presunto responsable del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El material fue publicado a través de su plataforma Truth Social, sin texto adicional o explicación, limitándose a mostrar las secuencias visuales relacionadas con el operativo de seguridad.

Difunden imágenes del operativo

En los contenidos compartidos se aprecia la movilización de agentes de seguridad para interceptar al sospechoso, un hombre de 31 años originario de California, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente en este contexto.

Las imágenes muestran parte de la persecución y el momento en que el individuo es detenido por las autoridades, en medio de un despliegue que se activó tras el incidente armado registrado en las inmediaciones del evento.

El tiroteo ocurrió durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento de alto perfil que reúne a periodistas, figuras políticas y personalidades públicas en Washington D.C.

Captan momento de la detención del sospechoso tras tiroteo en cena de corresponsales

Tras el incidente, el Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que el presidente y otros funcionarios bajo protección se encontraban a salvo, mientras que una persona fue puesta bajo custodia.

El caso continúa bajo investigación en coordinación con autoridades locales, quienes buscan esclarecer las circunstancias del ataque, así como determinar si hubo más personas involucradas.

Director del FBI afirma que atacante que obligó evacuar a Trump portaba un arma larga

El director del FBI, Kash Patel, informó este sábado que el atacante que irrumpió en un hotel de Washington , donde el presidente Donald Trump se encontraba cenando , portaba un arma larga al momento de ser detenido por el Servicio Secreto de Estados Unidos.

El sujeto fue asegurado en el Hilton de Washington, recinto donde el mandatario, la primera dama Melania Trump y varios integrantes del gabinete asistían a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Patel detalló que las autoridades analizan la evidencia balística localizada en el sitio, entre ella el arma asegurada y los casquillos percutidos. Asimismo, indicó que se llevan a cabo entrevistas con testigos como parte de las investigaciones, durante una conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca poco después del incidente.

Patel pidió a cualquiera con información sobre el incidente que se presente ante las autoridades para declarar y aseguró que ya se ha comenzado a investigar "a fondo los antecedentes" del detenido.

Aunque no existe confirmación oficial, varios medios locales aseguran que el tirador es un varón de 31 años llamado Cole Allen que reside en Torrance, en el estado de California .

El propio Trump compartió en su red social Truth Social imágenes del hombre arrestado, entre ellas, una fotografía en la que se ve al hombre esposado en el suelo del hotel.

También compartió imágenes de vídeo de las cámaras de seguridad del recinto. El metraje, en blanco y negro y de escasa calidad, se ve al hombre corriendo a toda velocidad y a varios miembros del Servicio Secreto desenfundando sus armas y disparando.

En la misma rueda de prensa en la Casa Blanca, el propio Trump aseguró que el hombre disparó a uno de los agentes, pero que este se encuentra bien gracias a que la bala impactó en su chaleco antibalas.

Trump y el resto de altos cargos fueron evacuados del salón de baile donde se celebraba la cena tras escucharse tres o cuatros disparos que resonaron fuera de esa sala, según contó un periodista de EFE que se encontraba en la gala, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

Tras la evacuación, más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas los asistentes que se pusieran a cubierto.

YC