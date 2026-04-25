Servicio Secreto de EU investiga tiroteo cerca de la Casa Blanca durante cena de corresponsales

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que investiga un incidente con disparos registrado en las inmediaciones de la Casa Blanca, durante la celebración de la Cena de Corresponsales. De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho ocurrió cerca del área principal de revisión de seguridad, lo que activó un operativo inmediato por parte de las autoridades.

La dependencia detalló que trabaja en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana de Washington para esclarecer lo ocurrido. Hasta el momento, se confirmó que el presidente de Estados Unidos y la primera dama se encuentran a salvo, al igual que las personas bajo protección federal presentes en el evento.

¿Qué ocurrió durante la Cena de Corresponsales?

Según el reporte oficial, el incidente se registró en las cercanías del punto donde se realizan inspecciones de seguridad con magnetómetros para ingresar a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, uno de los eventos políticos y mediáticos más relevantes en Estados Unidos.

El Servicio Secreto indicó que una persona fue detenida en relación con los hechos, mientras que las autoridades continúan evaluando la situación. Hasta ahora, no se ha precisado el estado de salud de posibles involucrados o víctimas, lo que mantiene abierta la investigación.

El comunicado fue emitido por Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones de la agencia, quien subrayó que los cuerpos de seguridad permanecen activos en la zona para garantizar el control del área y evitar mayores riesgos.

El caso está siendo atendido por el Servicio Secreto en conjunto con la policía local de Washington D.C., lo que refleja la magnitud del operativo desplegado ante cualquier incidente cercano a la sede del poder ejecutivo estadounidense.

El hecho ocurrió cerca del área principal de revisión de seguridad, lo que activó un operativo inmediato. ESPECIAL/TRUTH SOCIAL

El Servicio Secreto tiene entre sus principales funciones la protección del presidente, la primera dama y otros altos funcionarios, así como la seguridad de eventos de alto perfil como la Cena de Corresponsales, que reúne a periodistas, políticos y celebridades.

La rápida respuesta de las autoridades permitió asegurar el perímetro y mantener a salvo a los asistentes, aunque las investigaciones continúan para esclarecer el origen del tiroteo y determinar responsabilidades.

Un evento de alto perfil en Estados Unidos

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca es una tradición anual que reúne a representantes de medios de comunicación, figuras políticas y del entretenimiento. Este evento suele contar con estrictas medidas de seguridad debido a la presencia del presidente y otros altos funcionarios.

Cualquier incidente en las cercanías de la Casa Blanca genera una inmediata movilización de fuerzas de seguridad, dado el nivel de riesgo que implica para la seguridad nacional.

La zona de la Casa Blanca es una de las más resguardadas del mundo, con múltiples filtros de acceso, vigilancia constante y protocolos de respuesta ante emergencias. La presencia de magnetómetros y revisiones estrictas forma parte de las medidas habituales en eventos de gran escala.

Este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, activan protocolos de seguridad que incluyen el aseguramiento del área, la detención de posibles sospechosos y la evaluación de riesgos adicionales.

El tiroteo reportado cerca de la Casa Blanca durante la Cena de Corresponsales encendió las alertas de seguridad en Washington D.C., aunque autoridades confirmaron que el presidente y demás protegidos se encuentran fuera de peligro. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar el estado de las personas involucradas.

YC