El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, t iene previsto ofrecer este sábado una rueda de prensa desde la Casa Blanca, en la que abordará los detalles del tiroteo ocurrido durante la cena anual de corresponsales en Washington. El incidente provocó la evacuación inmediata del mandatario y de otros asistentes, en medio de un amplio operativo de seguridad, y terminó con la detención de una persona señalada como responsable del ataque.

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El anuncio de la rueda de prensa fue realizado por Weijia Jang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) y periodista de la cadena CBS, quien además se encontraba sentada junto a Trump en la mesa principal del evento al momento del incidente. Su declaración confirmó la intención de esclarecer públicamente lo ocurrido durante la velada, marcada por la intervención inmediata del Servicio Secreto.

El mandatario fue evacuado junto a la primera dama, Melania Trump, y varios miembros del Gobierno, tras escucharse tres o cuatro detonaciones en el hotel Hilton de Washington, que acogía el evento anual de la WHCA.

Los disparos se produjeron fuera del salón de baile donde se celebraba la cena, contó un periodista que asistió a la velada.

Trump y el resto de altos cargos se encuentran bien, según ha informado el Servicio Secreto, que explicó que está investigando, junto con la Policía Metropolitana de Washington, un incidente con armas de fuego en uno de los controles de seguridad en el hotel y que hay un "individuo detenido".

"Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía", escribió a su vez Trump en un mensaje en redes sociales en el que confirmó que había un tirador detenido.

Las imágenes de televisión muestran que los disparos se produjeron en un momento en que el mentalista contratado para amenizar la velada, Oz Pearlman, estaba hablando con el presidente y la primera dama, que exclamó "¡¿Qué ha pasado?!" al escuchar la conmoción.

Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a lugar seguro y después más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas las personas en la sala que se pusieran a cubierto.

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La de hoy era la primera cena de la WHCA a la que acudía Trump como presidente, ya que decidió boicotearlas durante su primer mandato, y también el año pasado, cuando retornó a la Casa Blanca tras ganar las presidenciales de noviembre de 2024.

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