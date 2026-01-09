Venezuela y EU exploran restablecer embajadas

Este viernes, el gobierno de Venezuela anunció que iniciará un “proceso exploratorio” con el gobierno de Estados Unidos en búsqueda de restablecer las misiones diplomáticas recíprocas en ambos países.

El anuncio se produjo seis días después de la audaz intervención militar estadounidense en el país sudamericano y la captura del expresidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

La iniciativa de la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene como propósito "abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la república y la primera dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo", indicó el comunicado divulgado por la estatal Venezolana de Televisión.

Los dos países rompieron sus relaciones diplomáticas en febrero de 2019 por decisión del presidente Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, quien se declaró en enero de ese año presidente interino de Venezuela.

Rodríguez fue juramentada como presidenta el lunes en reemplazo de Maduro ante la Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista. Constitucionalmente, era la primera en la línea de sucesión.

"En este contexto arriba al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a las funciones diplomáticas. De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes", indico el escrito, sin precisar fechas.

El comunicado acotó que, tal como lo ha reiterado la presidenta en funciones, "Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la diplomacia bolivariana de paz es el camino legítimo para la agenda de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz".

En Washington, el Departamento de Estado informó a su vez que ha enviado un pequeño equipo de diplomáticos y agentes de seguridad diplomática a Venezuela para realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

El departamento indicó que el equipo, encabezado por el embajador interino en Venezuela, John McNamara, llegó a Caracas el viernes. El equipo pertenece a la Unidad de Asuntos Venezolanos, que opera desde fuera del país desde que la embajada cerró sus puertas en 2019.

El equipo se encuentra allí para "llevar a cabo una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones", señaló el departamento.

Funcionarios estadounidenses afirman que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre si se reabrirá la embajada ni cuándo.

