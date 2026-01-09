Es falsa una fotografía donde Maduro aparece rapado y sin bigote

Durante los últimos días, ha circulado en internet una imagen del capturado presidente de Venezuela , Nicolás Maduro, en ella aparece con la cabeza rapada y sin bigote. Resulta que la supuesta fotografía sería falsa ya que no ha sido distribuida por fuentes oficiales y presenta indicios de haber sido creada por inteligencia artificial.

La imagen ha sido principalmente distribuida en redes sociales como X y TikTok, en ella, además de la falta del peculiar vello facial y cabello de Maduro, se le puede ver al expresidente vistiendo un uniforme carcelario marcado con el código D-0329.

" Vean al asesino de Maduro sin bigote, sin pelo, sin dignidad y con su braga naranja , este era el sueño de la gran mayoría de los venezolanos. De ver tras de las rejas (sic)", reza una de las publicaciones que difunden la instantánea.

HECHOS: La fotografía no ha sido publicada en los canales oficiales del Gobierno de Estados Unidos ni en las redes sociales del presidente estadounidense, Donald Trump. Además, la imagen presenta diferentes inconsistencias e indicios de haber sido generada con IA y el código que aparece en el uniforme de preso no coincide con el formato oficial.

Sin rastros de la imagen en canales oficiales

En primer lugar, no existen rastros de esta imagen en las redes sociales de la Casa Blanca ni del Departamento de Guerra de EU . Según lo evidencia una revisión de sus perfiles en X, tampoco se encontraron rastros de este contenido en las redes sociales de Trump, ni en medios de comunicación, según evidencia una búsqueda avanzada en Google.

Durante los últimos días han circulado diferentes contenidos en redes sociales que falsamente muestran a Nicolás Maduro en prisión, como una imagen en la que se ve al capturado presidente de Venezuela vistiendo un uniforme naranja mientras posa para una foto policial.

Indicios de IA

Al comparar el contenido viralizado con una fotografía auténtica de Maduro se evidencian diferentes inconsistencias , como la ausencia de los lunares en el rostro del presidente y la diferencia en la textura de su piel; esto último es una característica propia de contenidos generados con IA.

Por otra parte, una consulta en el buscador del Buró Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés) no arroja resultados al introducir el código D-0329—que aparece en el uniforme naranja de la imagen—.

En realidad, los números de registro de las personas encarceladas no se componen de letras sino de dígitos separados por un símbolo de guion, como advierte el portal al introducir el valor que aparece en la instantánea viralizada.

El número de registro de Maduro, quien se encuentra retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, en sus siglas en inglés), aún no está disponible; la consulta por nombre en esta plataforma no arroja resultados al momento de publicarse este artículo. Además, un análisis realizado con la herramienta Fake Image Detector indica que probablemente se trata de una imagen manipulada o creada mediante ordenador.

En conclusión, es falso que Maduro aparezca en una fotografía con la cabeza rapada y sin bigote. No existen rastros de esta imagen en los canales oficiales del Gobierno estadounidense ni en medios de comunicación. Se trata de un contenido que tiene varias inconsistencias y diferentes indicios de haber sido realizado con IA.

TG